佐々木希、小学生時代の写真公開「まさに美少女」「面影がしっかり残ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】女優の佐々木希が5月25日、自身のInstagramを更新。少女の頃の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳国民的女優「すでに顔立ちが整ってる」可愛すぎる小学生時代公開
同日、7月スタートの日本テレビ系ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜よる9時〜）に出演することが発表された佐々木。23日には同ドラマのSNSにて「二人の恋を知る私は誰？」というテロップとともに目を隠した“謎の少女”によるキャスト考察動画が公開されていたが、今回の投稿で佐々木は、動画に使用されていた幼少期の写真を披露した。
「この夏は是非、一線を越えるようなハラハラとした純愛、サスペンスを」と作品をアピール。ストーリーズでは投稿を引用し「小学生の時の写真、懐かしい」と記している。
この投稿には「すでに顔立ちが整ってる」「天使のように可愛い」「面影がしっかり残ってる」「まさに美少女」「今から放送が待ちきれません」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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◆佐々木希、小学生時代の写真公開
同日、7月スタートの日本テレビ系ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜よる9時〜）に出演することが発表された佐々木。23日には同ドラマのSNSにて「二人の恋を知る私は誰？」というテロップとともに目を隠した“謎の少女”によるキャスト考察動画が公開されていたが、今回の投稿で佐々木は、動画に使用されていた幼少期の写真を披露した。
◆佐々木希の投稿に反響
この投稿には「すでに顔立ちが整ってる」「天使のように可愛い」「面影がしっかり残ってる」「まさに美少女」「今から放送が待ちきれません」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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