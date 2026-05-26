アルピニストの野口健さんが2026年5月26日にXで、プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女に対する暴行容疑で逮捕された問題に言及した。釈放後に開かれた同日の会見で、阿部氏とは「仲直りした」などと伝える長女の手紙が代読されたことに触れ、「しばらく謹慎という選択肢はなかったのだろうか」と、辞任に疑問を呈した。

「殴る蹴るなどといった事実はございません」

複数報道によると25日、阿部氏は長女（18）への暴行容疑で現行犯逮捕された。長女から相談を受けた児童相談所が警察に通報した。阿部氏は、姉妹のけんかを注意したところ、言い返されたため「かっとなった」と供述しているという。26日には球団が会見し、阿部氏の監督辞任を発表している。

会見で阿部氏は謝罪し、「娘も高校3年生という年頃な子ですので、どうか皆様、温かく見守っていただければ幸いです」と述べた。また、「殴る蹴るなどといった事実はございません」「（阿部氏との）大掛かりなけんかは初めてのこと」などと伝える長女からの手紙も読み上げられた。

野口さんはこのことを報じた記事を引用。「父が辞任する事になってしまった事で最も心を痛めているのはお嬢さんではないだろうか」と推測した。続けて、「しばらく謹慎という選択肢はなかったのだろうか」と疑問を呈した。

この投稿には、「娘さんの気持ちを思うと切なすぎます」「娘のメンタルが心配」「今のままじゃ誰も幸せにならない不幸な結果」といった声が寄せられている。