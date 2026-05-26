2023年に20年間務めた長野県松本市の公共劇場の芸術監督を終えた後、休むことなく「フライングシアター自由劇場」を立ち上げ、旺盛な創作活動をしている俳優・演出家の串田和美の新作「豪華客船タイクツニック号沈没」が6月14日から吉祥寺シアターで上演される。人を食ったタイトルに込められた串田の思いとは……。

58歳佐々木蔵之介がたどり着いた自身との向き合い方「舞台は自分にとっての体力測定であり、己を見つめる場所」

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──単語の最初と最後の文字以外の順番が入れ替わっても正しく読んでしまうのが「タイポグリセミア」と呼ぶ現象だそうですが、チラシを見て違和感なく「タイタニック号」と読んでしまいましたが。

「ハハハ、やっぱりそうですか。タイタニック号の事故をモチーフにして現代社会への皮肉を込めた作品なので、読み違えは想定内です」

──「タイクツ」がキーワードでしょうか？

「現代社会では退屈が苦痛なものとしてとらえられていますよね。特に若い人たちはタイパ（タイムパフォーマンス）と言って効率優先です。でも、私が子どもの頃は半日、ボーッと空の雲を眺めていても飽きなかった。“ゆったりした退屈”がこの上もない豊かな時間でした。戦後、日本は焼け野原から出発して、わずか80年で今の高度情報化社会になった。でも、これ以上、列車のスピードが速くなったり、過剰な便利さは本当に必要なのか。何か置き忘れているんじゃないかという恐怖心に似た思いがあるんです」

いつまでも下世話なエネルギーに満ちたものであってほしい

──内容はどのような？

「3つの物語が交互に演じられるオムニバス式の舞台です。1つはノゾエさんが書く『カモメ』の物語。あとの2本は私の書く『混沌の部屋』と、明治・大正時代にヒットした映画『怪盗ジゴマ』をモチーフにした作品です。それぞれ別々の物語だけど、一つの大きなイメージを共有しています」

──「混沌」という言葉を使われていますが。

「最近はなんでも“不条理”というひと言で片づける傾向があるので、ボクはあえて不条理とは言わず“混沌”と言ってます。自分の親が本当に親なのかと疑ってしまう不可解な感覚って人間にはある。観客がゲラゲラ笑っているうちに、あれ？ っと背筋が凍るようなブラックな笑いも“混沌”ですね」

──音楽劇、とくにバーレスクにこだわるのは？

「パロディーやセクシーなダンスや歌を組み合わせたショーをバーレスクと呼ぶのですが、“演劇は限りなく音楽的に、音楽は限りなく演劇的に”というのが『上海バンスキング』以来のボクの考え方。技術的な完璧さよりも、下手でもいい、理屈を超えて立ち上がる感覚に惹かれます。それと、芸術や表現は権威になってしまっては面白くない。いつまでも下世話なエネルギーに満ちたものであってほしいという願いが込められています」

──見どころは？

「今の地球は沈没に向かう豪華客船のようなものかも知れません。乗客は沈む前にもっと豊かな退屈を楽しむべき。もちろん、舞台は歌ありダンスありで退屈はさせません」

（聞き手=山田勝仁）

▽串田和美（くしだ・かずよし）1942年、東京生まれ。吉田日出子と結成したオンシアター自由劇場の「上海バンスキング」が大ヒット。Bunkamuraシアターコクーン初代芸術監督。2003〜23年、まつもと市民芸術館初代芸術監督。06年、芸術選奨文部科学大臣賞、07年、第14回読売演劇大賞最優秀演出家賞受賞。08年、紫綬褒章、13年旭日小綬章受章、15年、ウォーク・オブ・フェーム（シビウ国際演劇祭）受賞。