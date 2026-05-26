２０１９年に口腔（こうくう）がん（舌がん）と食道がんの手術を受け、２０年に芸能活動を再開したタレントの堀ちえみ（５９）が、最新姿とともに近況を報告した。

２６日に自身のインスタグラムを更新し「皆様のおかげで歌手復活してから、３年が経過。コツコツ日々レッスンを積み重ね、また新しいミニアルバムを配信させていただける機会をいただきました。感謝の気持ちでいっぱいです」とファンに伝えた。

ＥＰ「月に祈りを」が２７日に配信スタートする。「多くの皆様にお聴きいただきたいです。全曲作詞は私堀ちえみが等身大の今の想いを綴（つづ）りました。いろんな私が詩の中に存在します。作曲・アレンジは白山タカシさんが担当してくださいました」と新曲について説明し「新しい堀ちえみを感じていただきたい。どうぞよろしくお願い致します」と呼びかけた。

愛犬と撮影したショート動画をアップ。フォロワーは「ちえみさんいくつになっても かわいい。お肌もものすごいきれいです！！」「今日のちえみお姉様も凄（すご）く可愛い」の声を寄せた。

堀は２０１１年に自身のファンだった現在の夫・尼子勝紀さんと結婚。３度の結婚を経て７児の母になった。