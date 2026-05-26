欧州株　独仏株軟調も、三連休明けの英株や米株先物は買われる
東京時間17:52現在
英ＦＴＳＥ100　 10539.96（+73.70　+0.71%）
独ＤＡＸ　　25196.59（-192.51　-0.76%）
仏ＣＡＣ40　 8183.60（-74.66　-0.92%）
スイスＳＭＩ　 13568.66（+65.45　+0.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50925.00（+263.00　+0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7531.75（+40.75　+0.54%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29799.50（+240.75　+0.81%）