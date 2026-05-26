欧州株 独仏株軟調も、三連休明けの英株や米株先物は買われる
欧州株 独仏株軟調も、三連休明けの英株や米株先物は買われる
東京時間17:52現在
英ＦＴＳＥ100 10539.96（+73.70 +0.71%）
独ＤＡＸ 25196.59（-192.51 -0.76%）
仏ＣＡＣ40 8183.60（-74.66 -0.92%）
スイスＳＭＩ 13568.66（+65.45 +0.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50925.00（+263.00 +0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7531.75（+40.75 +0.54%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29799.50（+240.75 +0.81%）
東京時間17:52現在
英ＦＴＳＥ100 10539.96（+73.70 +0.71%）
独ＤＡＸ 25196.59（-192.51 -0.76%）
仏ＣＡＣ40 8183.60（-74.66 -0.92%）
スイスＳＭＩ 13568.66（+65.45 +0.49%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50925.00（+263.00 +0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7531.75（+40.75 +0.54%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29799.50（+240.75 +0.81%）