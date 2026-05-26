関西演芸協会の会員総会が２６日、大阪・寝屋川市の大阪成田山不動尊で開催され、３０年にわたって協会長の座にあった落語家・桂福団治が名誉会長に就任し、新たに第１１代会長として漫才コンビ「シンデレラエキスプレス」の渡辺裕薫が副会長から昇格したと発表した。人事は２６日付。会長の任期は２年。

また、同協会が「なにわの日」の７月２８日に一般社団法人化されることも発表された。同協会は関西演芸人の親睦を目的に１９４９年に設立され、７７年経過した現在に至るまで任意団体として運営されている。

新会長の渡辺は「悲願としては（上方）落語協会がされた（天満天神）繁昌亭のようなものを協会が運営すること。法人化することによって舞台をつくっていくことができたら。舞台がないと若い人も集まってこないので、目指していきたい」と、協会が演芸場を所有することを目標に掲げた。そして当面は「ありもの（既存）の劇場で定期的に、月に１週間とか１０日とか、協会の舞台としてやっていただけたら」と、常打ちに近い形で興行を打てる体制を構築したいとした。

新旧会長らは協会が１９５９年、同不動尊に建立した、亡くなった芸人を弔う供養碑「笑魂塚」で供養を行った。福団治は「次の会長は私が依頼しました。（会員総会で）大拍手で承認されました。私は３０年続けさせていただきました。３０年でっせ。ホンマ、疲れた」と笑わせて、渡辺と握手した。

会長人事を巡っては、２月１２日に大阪・堂島のエルセラーンホールで開催された「関西演芸協会まつり」を訪れたお笑いタレント・森脇健児が、同日に生放送されたラジオ大阪の冠番組「森脇健児のぶっとび水曜日」（水曜・後２時）で暴露している。森脇が福団治に「（新）会長は誰ですか？」と尋ねたところ、福団治が「これ、ここだけの話やで…。ナベちゃん」と後任が渡辺であると明かしたと、内緒話をぶっちゃけた。番組パートナーの渡辺は「跡取り問題ってのはね、ナーバスなことなんです。よう会長に聞けましたね。僕“名誉副会長”になるかもしれませんよ」と会長昇格を断り、福団治とともに名誉職に就く可能性をジョークで示していた。