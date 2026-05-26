リニア新幹線の工事を巡り、JR東海は26日から、水資源や環境保全の取り組みを伝える 「住民説明会」を静岡市で開催しています。



この住民説明会は、JR東海が2025年3月から大井川流域の各市町で行っているもので、静岡市での開催は初めてです。また、JR東海と県との「28項目の対話」が終了してから最初の開催となりました。



オープンハウス形式で行われた説明会は予約不要で誰でも入場することができて、工事の進ちょく状況や水資源を守るための取り組みなどが、パネルや映像・模型で紹介されたほか、JR東海の職員らが参加者の質問に答えていました。





（説明会の参加者）「(説明は）なかなか良かったと思います。思った以上に、流水量や用水量の変化を気にしていたが現状を把握をしっかりやっている」（説明会の参加者）「もうちょっと素人にも分かるような内容だったらよかったかなと。分からなかったことは多少分かった。割と向き合ってお話ししてくれてるんだなと伝わりました」一方、説明会が始まる前には、工事に反対する市民団体が会場に詰めかけ、「28の対話項目の議論はまだ終わっていない」として、納得のいく説明を求める要望書を提出する一幕もみられました。住民説明会は、あす27日も静岡市で開かれるほか、今週末から大井川流域の各市町でも順次開催される予定です。