女子サッカープロリーグ「ＷＥリーグ」は２６日、ＭＵＦＧ国立競技場でＷＥリーグアウォーズを開催した。２０２５―２６年シーズンの最優秀選手には、ＩＮＡＣ神戸のＭＦ成宮唯（３１）が選出された。初受賞となった成宮は感極まりながら「今季、すごく圧倒的な強いＩＮＡＣを見せることが出来た。みんなに感謝したいですし、より高みを目指して、私としてもチームとしてもよりステップアップできるようにしていきたい」と喜びを語った。

成宮は今季、自己最多の８得点を記録。８アシストでアシスト王も受賞するなど、中盤でチームを支え、４季ぶり２度目の優勝の原動力となった。なでしこジャパンの一員として、今年３月の女子アジア杯優勝も経験した。

ＩＮＡＣ神戸からは、元なでしこ代表ＤＦで、今季から就任した宮本ともみ監督（４７）が最優秀監督を受賞。ＦＷ吉田莉胡（２３）も１６得点で得点王になるなど、今季を象徴するチームとなった。

◆主な受賞一覧

▽最優秀選手賞 成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）

▽最優秀監督賞 宮本ともみ（ＩＮＡＣ神戸）

▽ベストヤングプレーヤー賞 田子夏実（Ｃ大阪ヤンマー）

▽得点王 吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）

▽最優秀オフェンス賞 田子夏実（Ｃ大阪ヤンマー）

▽最優秀ディフェンス賞 成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）

▽ベストイレブン

ＧＫ 大熊茜（ＩＮＡＣ神戸）

ＤＦ 乗松瑠華（大宮）、市瀬千里（広島）、榊原琴乃（三菱重工浦和）、高橋はな（三菱重工浦和）、菅野奏音（日テレ東京Ｖ）

ＭＦ 塩越柚歩（日テレ東京Ｖ）、成宮唯（ＩＮＡＣ神戸）、中嶋淑乃（広島）

ＦＷ 島田芽依（三菱重工浦和）、吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸）