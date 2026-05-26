伝承と革新を支援、無形文化遺産「馬尾繍」に新たな活力 中国貴州省
【新華社貴陽5月26日】中国貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県に伝わる馬尾繡（馬の尾の毛を使った刺しゅう）は、千年の歴史を持つ伝統的な刺しゅうとして知られる。絹糸を馬の尻尾の毛に巻き付け、下書きした図案の輪郭に沿って固定した後、その輪郭に沿ってさまざまな模様を刺しゅうしていくもので、その技法は複雑で芸術的価値が高いことから、中国刺しゅうの「生きた化石」と呼ばれる。2006年に第1次国家級無形文化遺産リストに登録された。
同自治県はここ数年、シュイ族文化博物館を設立し、民間の刺しゅう職人を育成するなど、無形文化遺産の支援に力を入れている。また、刺しゅう技法に現代的な芸術表現を取り入れ、無形文化遺産と文化創意産業を組み合わせる方法でデザインや製品作りに取り組み、市場との連携を積極的に模索。良質で価格が手頃な、持ち運びやすい馬尾繍の観光土産品を開発して、同産業に携わる3万人余りに増収をもたらした。土産品はロシアやフランス、チェコなど海外に広く輸出されており、古くから伝わる技法は伝承と革新の中で新たな活力を放っている。