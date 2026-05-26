１９日、貴州省三都シュイ族自治県にある水仙馬尾繍展示館で馬尾繍入りの手提げかばんを並べる刺しゅう職人。（三都＝新華社記者／楊文斌）

【新華社貴陽5月26日】中国貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県に伝わる馬尾繡（馬の尾の毛を使った刺しゅう）は、千年の歴史を持つ伝統的な刺しゅうとして知られる。絹糸を馬の尻尾の毛に巻き付け、下書きした図案の輪郭に沿って固定した後、その輪郭に沿ってさまざまな模様を刺しゅうしていくもので、その技法は複雑で芸術的価値が高いことから、中国刺しゅうの「生きた化石」と呼ばれる。2006年に第1次国家級無形文化遺産リストに登録された。

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にある水仙馬尾繍展示館で馬尾繍作品を作る刺しゅう職人。（三都＝新華社記者／楊文斌）

同自治県はここ数年、シュイ族文化博物館を設立し、民間の刺しゅう職人を育成するなど、無形文化遺産の支援に力を入れている。また、刺しゅう技法に現代的な芸術表現を取り入れ、無形文化遺産と文化創意産業を組み合わせる方法でデザインや製品作りに取り組み、市場との連携を積極的に模索。良質で価格が手頃な、持ち運びやすい馬尾繍の観光土産品を開発して、同産業に携わる3万人余りに増収をもたらした。土産品はロシアやフランス、チェコなど海外に広く輸出されており、古くから伝わる技法は伝承と革新の中で新たな活力を放っている。

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館に置かれた、馬尾繍に用いる馬の尾の毛。 （三都＝新華社記者／楊文斌）

貴州省三都シュイ族自治県で行われた伝統行事の競馬大会会場で観光客に馬尾繍作品を紹介する刺しゅう職人。（３月７日撮影、三都＝新華社記者／楊文斌）

２０日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で、ライブ配信を行って馬尾繍作品を紹介する博物館の職員。（三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で作品を作るシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん（右端）と刺しゅう職人たち。（三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で、馬の尻尾に絹糸を巻き付けるシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん。（三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で、刺しゅう職人に銀の装飾品を付けるシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者、韋桃花（い・とうか）さん（右）。（三都＝新華社記者／楊文斌）

貴州省三都シュイ族自治県で行われた伝統行事の競馬大会会場で馬尾繍作品を披露する刺しゅう職人。（３月７日撮影、三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にある水仙馬尾繍展示館で馬尾繍作品を作る刺しゅう職人たち。（三都＝新華社記者／楊文斌）

２０日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で、糸を紡いで馬尾繍の材料を作るシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん（左）と刺しゅう職人。（三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で作品を作るシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん。（三都＝新華社記者／楊文斌）

貴州省三都シュイ族自治県で行われた伝統行事の競馬大会会場で、馬の尻尾に絹糸を巻き付ける技法を披露する刺しゅう職人。（３月７日撮影、三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で作品を作るシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん。（三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にある水仙馬尾繍展示館で馬尾繍入りの手提げかばんを並べる刺しゅう職人。（三都＝新華社記者／楊文斌）

１９日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で、馬尾繍作品「九竜戯珠図」を披露するシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん。（三都＝新華社記者／楊文斌）

２０日、貴州省三都シュイ族自治県にあるシュイ族馬尾繍博物館で、糸を紡いで馬尾繍の材料を作るシュイ族馬尾繍の無形文化遺産継承者・韋桃花（い・とうか）さん（左）と刺しゅう職人。 （三都＝新華社記者／楊文斌）