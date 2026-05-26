安徽省安慶市呉塘村で若者が運営するコミュニティー型施設。（資料写真、安慶＝新華社配信／程西林）

【新華社合肥5月26日】中国安徽省安慶市の農村部で、都市部から移住した若者たちが、カフェや宿泊施設を運営しながら地域活性化に取り組んでいる。90年代生まれを中心とする若者による観光・農業関連の新事業は60件以上に上り、3千人を超える雇用創出につながっている。

懐寧県高河鎮査湾村は、中国の詩人、海子（かいし、1964〜89年）の故郷として知られる。記念館に隣接する複合施設「詩郷里」は、海子の詩の世界観と田園風景を組み合わせた空間で、カフェや休憩スペースなどを備えている。

施設を運営するのは、陝西省西安市出身の黄少陽（こう・しょうよう）さん。海子の文化的な魅力に引かれ、遊休資源を活用して施設を整備した。昨年8月の開業以降、延べ約9万人が訪れたという。

安慶市迎江区の長江の小島に若者がオープンしたカフェ「江心有座咖啡屋」。（資料写真、安慶＝新華社配信）

迎江区の長江に浮かぶ小島では、趙蕾（ちょう・らい）さんが島内初のカフェを開業。昨年の国慶節連休にオープンし、開業初日には200杯近くのコーヒーを売り上げた。

市中部の潜山市では、孫芸鳴（そん・げいめい）さんが、キャンプやカフェ、マルシェなどを組み合わせたコミュニティー型施設を運営。8人の若者が店舗運営に携わっている。この地域ではさらに4カ所で若者主体の12プロジェクトが進み、一部はすでに実施段階に入っている。

安慶市では現在、200を超える若者グループを誘致・育成しており、多くの若者が農村に新たな自己実現の場を見いだしている。（記者/陳尚営、趙金正）

詩人・海子（かいし）の故郷として知られる安慶市懐寧県査湾村に複合施設「詩郷里」をオープンした黄少陽（こう・しょうよう）さん。（４月３０日撮影、安慶＝新華社記者／陳尚営）

詩人・海子（かいし）の故郷として知られる安慶市懐寧県査湾村に設けられた複合施設「詩郷里」の一角。（４月３０日撮影、安慶＝新華社記者／陳尚営）