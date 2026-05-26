■これまでのあらすじ

知らない顔ばかりの結婚式当日、香奈はうれしいのかわからずにいた。母は「子育て卒業」と笑顔だが、母から何を教わったのだろう。香奈は母と話し合うべきだと思う。そして「私の言うとおりにすれば間違いない」という義母には頭が上がらない。



次々と登壇する知らない人たちからの祝福のスピーチ…。何を聞いても、私は幸せを実感することができませんでした。友人代表のスピーチは、やっぱり麻耶にお願いしたかったな。さゆりやなつみ、同期のみんなに祝福してほしかったな。

式の最中、誠一さんと目が合うこともありませんでした。やっと話しかけてくれたと思ったら、「ドレス似合ってる。母さんのアドバイス当たってたな」って…。私がもっと華やかな紫のドレスを着たがっていたこと知ってるくせに…。誠一さんは、私をまったく見ていない。誰と結婚したつもりなんだろう。さらには挙式当日なのに、夫は義母と実家に帰ってしまいました。どうして、私はひとりぼっちなの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)