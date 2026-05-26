橋本絵莉子が、3rdフルアルバム『OVER LIFE』を7月22日にリリースする。

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同アルバムには、既発の配信楽曲「春のせい」、「ゾーン30」、「ストーリーテラー」も収録され、連続リリースの締め括りとなる。フルアルバムとしては2024年4月にリリースされた『街よ街よ』以来、2年3カ月ぶりの作品だ。

同アルバムは詞先での楽曲制作で知られる橋本が、キャリア史上初めて曲先をメインに楽曲制作に取り組んだ意欲作。橋本絵莉子らしく突き進んできた彼女が、新しい表現に挑んだ内容となっている。既にライブでも披露されてきた表題曲「オーバーライフ」、今年1月に開催された『新春ライブツアー2026「春のせい」』で初披露された「ここで」など全11曲が収録される。

また、本作でも橋本の作品では恒例となっているCD＋グッズ付きの豪華盤が、ROCKET-EXPRESSにて数量限定で販売される。豪華盤には通常盤CDに加え、アルバムジャケットをモチーフにした『OVER LIFE picture Tシャツ』、生活用品『OVER LIFE pot mat』、未公開カットを使用した『直筆サイン入り photo bookmark』が付属。前作『街よ街よ』の豪華盤では橋本執筆のSFエッセイが付属され話題を呼んだ小冊子シリーズは、今回も橋本執筆による9つのエピソードが収録された“エッセイ『時間のダム』”となっている。さらに小冊子の表紙イラストを使用した“『時間のダム』ステッカー”も付属となる。通常のライブグッズとは一味違った橋本の豪華盤らしいアイテムがラインナップされた全6点を、“特製 OVER LIFE BOX”に収めた詰め合わせセットとなっている。

そして、本作の特設サイトも本日公開された。リリース情報に加え、アルバムの制作過程をどこよりも詳しく語った橋本のインタビューも今後公開予定だ。

あわせて、新たなアーティスト写真も公開となった。

＜橋本絵莉子 コメント＞

私は、曲を作っていいのができたと思っても、そこからアレンジを詰めて、レコーディングして、ミックスして、マスタリングしてと時間を経てみないと、その曲が持つ強度がわかりません。今回は、ちゃんとくぐり抜けられた曲たちが入ってると思う。そんなアルバムが完成してとても嬉しいです！橋本絵莉子

（文＝リアルサウンド編集部）