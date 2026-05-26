エレコムは、10,000mAh容量のモバイルバッテリー2モデル計9アイテムを5月下旬より発売することを発表した。

【画像あり】ポーチにも入れられるコンパクトサイズ 使用イメージ・カラーバリエーション

いずれもカードサイズで重さ約180gの軽量コンパクトモデル。USB Type-CとUSB-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど2台の機器を同時に充電できる。本体のLEDパネルでバッテリー残量を1％単位で確認可能で、事前にモバイルバッテリーを充電する際などに役立つ仕様となっている。

10,000mAh容量により、1,800mAhのスマートフォンを約3.3回、3,000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能。Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応する。USB Type-C - USB Type-Cケーブル（0.1m）が付属する。

機能面では、モバイルバッテリーとスマートフォンをまとめて充電できる“まとめて充電”に対応。USB-Aポートでは、Bluetoothヘッドセットなど小型電子機器を最適な電流で充電できる低電流モードや、接続機器を見分けて最適な充電を行う“おまかせ充電”にも対応する。

安全性については、Thermal Protectionによる温度監視・制御に加え、過充電・過放電・過電流防止機能、短絡保護機能、温度検知機能の5つの保護機能を搭載。電池容量が160Wh以下のため機内持ち込みも可能で、日本の電気用品安全法（PSE）の技術基準をクリアしている。内蔵の充電式リチウムイオン電池は約500回繰り返し使用可能だ。

ラインナップは、最大出力15Wの『DE-C89L-10000』シリーズと、最大出力22.5Wの『DE-C90L-10000』シリーズの2モデル。

『DE-C90L-10000』シリーズはUSB Power Delivery規格およびPPS規格に対応し、接続機器に応じて電圧や電流を自動調整することで、iPhoneなどを効率的に充電できる。

カラー展開は、『DE-C89L-10000』シリーズがブラック、ブルー、ピンク、しろちゃんの4色。『DE-C90L-10000』シリーズはブラック、ホワイト、ブルー、パープル、しろちゃんの5色を用意する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）