「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「ホロスターズ」に所属するタレント6名が、6月から7月にかけて順次配信活動を終了することが発表された。

今回の発表は、4月3日に告知された「ホロスターズ」の運営体制変更を受けたもの。運営側はタレント一人ひとりと活動方針や将来のビジョンについて協議を進めた結果、一部のタレントが配信活動終了、他のタレントが現在の活動を継続するという選択に至ったという。

配信活動を終了するのは、花咲みやび（6月8日）、岸堂天真（6月8日）、律可（6月9日）、アルランディス（6月10日）、水無世燐央（6月25日）、影山シエン（7月5日）の6名。一方、奏手イヅル、アステル・レダ、夕刻ロベル、荒咬オウガ、夜十神封魔、羽継烏有の6名は活動を継続する。

配信活動終了に伴う各種サービスの取り扱いについても発表された。ファンレターは各タレントの活動終了日の当日到着分まで受領される。メンバーシップおよび限定コンテンツについては、活動終了日から3か月後を目処に終了する予定で、各終了日はタレントごとに異なる。

「ホロスターズ」は、先日発表された通り“個人活動を主軸とした活動方針”という体制のもと、今後もタレントと協調して活動を継続していくとしている。あわせて、今回の発表内容は「ホロスターズEnglish」を含むものではなく、同プロジェクトは別プロジェクトとして活動する方針であることも明らかにされた。

なお運営側は、本件に関して「ホロスターズ」タレントへの直接の問い合わせは控えるよう呼びかけている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）