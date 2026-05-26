「日経225ミニ」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7万4678枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7万4678枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 74678( 74678)
ソシエテジェネラル証券 48503( 48503)
バークレイズ証券 15762( 15762)
SBI証券 34414( 14184)
楽天証券 23150( 10538)
松井証券 7957( 7957)
日産証券 4098( 4098)
サスケハナ・ホンコン 3364( 3364)
三菱UFJeスマート 5421( 3119)
ゴールドマン証券 3057( 3049)
マネックス証券 1728( 1728)
JPモルガン証券 1450( 1450)
ビーオブエー証券 1439( 1439)
モルガンMUFG証券 1224( 1224)
みずほ証券 1014( 1014)
BNPパリバ証券 871( 871)
フィリップ証券 842( 842)
野村証券 713( 713)
ドイツ証券 589( 589)
インタラクティブ証券 299( 299)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1045( 1045)
バークレイズ証券 643( 643)
ソシエテジェネラル証券 580( 580)
SBI証券 140( 66)
楽天証券 108( 62)
フィリップ証券 56( 56)
松井証券 33( 33)
マネックス証券 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 43( 27)
ドイツ証券 18( 18)
野村証券 7( 7)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 273( 273)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
フィリップ証券 35( 35)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 18( 10)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 74678( 74678)
ソシエテジェネラル証券 48503( 48503)
バークレイズ証券 15762( 15762)
SBI証券 34414( 14184)
楽天証券 23150( 10538)
松井証券 7957( 7957)
日産証券 4098( 4098)
サスケハナ・ホンコン 3364( 3364)
三菱UFJeスマート 5421( 3119)
ゴールドマン証券 3057( 3049)
マネックス証券 1728( 1728)
JPモルガン証券 1450( 1450)
ビーオブエー証券 1439( 1439)
モルガンMUFG証券 1224( 1224)
みずほ証券 1014( 1014)
BNPパリバ証券 871( 871)
フィリップ証券 842( 842)
野村証券 713( 713)
ドイツ証券 589( 589)
インタラクティブ証券 299( 299)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1045( 1045)
バークレイズ証券 643( 643)
ソシエテジェネラル証券 580( 580)
SBI証券 140( 66)
楽天証券 108( 62)
フィリップ証券 56( 56)
松井証券 33( 33)
マネックス証券 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 43( 27)
ドイツ証券 18( 18)
野村証券 7( 7)
日産証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 273( 273)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
フィリップ証券 35( 35)
JPモルガン証券 16( 16)
SBI証券 18( 10)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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