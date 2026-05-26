「日経225ミニ」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限16万5971枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万5971枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 165971( 165971)
ソシエテジェネラル証券 116956( 116956)
バークレイズ証券 45694( 45694)
SBI証券 68299( 26629)
松井証券 22842( 22842)
楽天証券 37341( 17811)
日産証券 16852( 16852)
サスケハナ・ホンコン 11112( 11112)
モルガンMUFG証券 8853( 8853)
JPモルガン証券 7147( 7147)
三菱UFJeスマート 10890( 6370)
マネックス証券 4440( 4440)
BNPパリバ証券 4375( 4375)
ゴールドマン証券 3774( 3558)
ビーオブエー証券 3345( 3345)
広田証券 2708( 2708)
インタラクティブ証券 2630( 2630)
フィリップ証券 1720( 1720)
ドイツ証券 1368( 1368)
UBS証券 1309( 1309)
みずほ証券 154( 0)
野村証券 96( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2985( 2985)
ソシエテジェネラル証券 2803( 2803)
バークレイズ証券 2346( 2346)
フィリップ証券 167( 167)
楽天証券 298( 166)
SBI証券 341( 157)
マネックス証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 66( 40)
ドイツ証券 33( 33)
松井証券 27( 27)
JPモルガン証券 25( 25)
日産証券 20( 20)
野村証券 14( 14)
インタラクティブ証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1230( 230)
ソシエテジェネラル証券 170( 170)
フィリップ証券 19( 19)
SBI証券 27( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 19( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 8( 2)
マネックス証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 165971( 165971)
ソシエテジェネラル証券 116956( 116956)
バークレイズ証券 45694( 45694)
SBI証券 68299( 26629)
松井証券 22842( 22842)
楽天証券 37341( 17811)
日産証券 16852( 16852)
サスケハナ・ホンコン 11112( 11112)
モルガンMUFG証券 8853( 8853)
JPモルガン証券 7147( 7147)
三菱UFJeスマート 10890( 6370)
マネックス証券 4440( 4440)
BNPパリバ証券 4375( 4375)
ゴールドマン証券 3774( 3558)
ビーオブエー証券 3345( 3345)
広田証券 2708( 2708)
インタラクティブ証券 2630( 2630)
フィリップ証券 1720( 1720)
ドイツ証券 1368( 1368)
UBS証券 1309( 1309)
みずほ証券 154( 0)
野村証券 96( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2985( 2985)
ソシエテジェネラル証券 2803( 2803)
バークレイズ証券 2346( 2346)
フィリップ証券 167( 167)
楽天証券 298( 166)
SBI証券 341( 157)
マネックス証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 66( 40)
ドイツ証券 33( 33)
松井証券 27( 27)
JPモルガン証券 25( 25)
日産証券 20( 20)
野村証券 14( 14)
インタラクティブ証券 6( 6)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1230( 230)
ソシエテジェネラル証券 170( 170)
フィリップ証券 19( 19)
SBI証券 27( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 19( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 8( 2)
マネックス証券 2( 2)
UBS証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース