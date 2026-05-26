「日経225先物」手口情報（26日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限4976枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の4976枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4976( 4867)
ソシエテジェネラル証券 2921( 2921)
バークレイズ証券 904( 904)
ビーオブエー証券 595( 592)
SBI証券 1008( 460)
サスケハナ・ホンコン 387( 387)
JPモルガン証券 361( 361)
モルガンMUFG証券 214( 214)
シティグループ証券 204( 204)
インタラクティブ証券 189( 189)
松井証券 186( 186)
楽天証券 312( 154)
日産証券 134( 134)
みずほ証券 133( 133)
ゴールドマン証券 322( 122)
UBS証券 98( 98)
マネックス証券 73( 73)
野村証券 71( 71)
岩井コスモ証券 57( 57)
フィリップ証券 55( 55)
BNPパリバ証券 100( 0)
三菱UFJeスマート 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 146( 146)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
SBI証券 117( 95)
バークレイズ証券 62( 62)
日産証券 22( 22)
楽天証券 32( 20)
ドイツ証券 7( 7)
マネックス証券 3( 3)
ナティクシス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4976( 4867)
ソシエテジェネラル証券 2921( 2921)
バークレイズ証券 904( 904)
ビーオブエー証券 595( 592)
SBI証券 1008( 460)
サスケハナ・ホンコン 387( 387)
JPモルガン証券 361( 361)
モルガンMUFG証券 214( 214)
シティグループ証券 204( 204)
インタラクティブ証券 189( 189)
松井証券 186( 186)
楽天証券 312( 154)
日産証券 134( 134)
みずほ証券 133( 133)
ゴールドマン証券 322( 122)
UBS証券 98( 98)
マネックス証券 73( 73)
野村証券 71( 71)
岩井コスモ証券 57( 57)
フィリップ証券 55( 55)
BNPパリバ証券 100( 0)
三菱UFJeスマート 18( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 146( 146)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
SBI証券 117( 95)
バークレイズ証券 62( 62)
日産証券 22( 22)
楽天証券 32( 20)
ドイツ証券 7( 7)
マネックス証券 3( 3)
ナティクシス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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