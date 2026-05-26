「日経225先物」手口情報（26日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万2686枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月26日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万2686枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12686( 11487)
ソシエテジェネラル証券 9777( 9121)
モルガンMUFG証券 3335( 2750)
バークレイズ証券 2975( 2406)
サスケハナ・ホンコン 1870( 1870)
JPモルガン証券 3204( 1326)
ゴールドマン証券 2018( 1095)
ドイツ証券 1006( 1006)
SBI証券 1872( 970)
日産証券 1024( 858)
松井証券 597( 597)
BNPパリバ証券 2327( 590)
野村証券 929( 566)
ビーオブエー証券 724( 497)
楽天証券 529( 305)
三菱UFJ証券 1225( 301)
大和証券 895( 276)
UBS証券 523( 275)
みずほ証券 756( 273)
三菱UFJeスマート 304( 254)
シティグループ証券 609( 0)
SMBC日興証券 14( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 396( 321)
SBI証券 271( 253)
ABNクリアリン証券 391( 91)
日産証券 61( 61)
バークレイズ証券 255( 55)
ナティクシス証券 26( 26)
松井証券 22( 22)
楽天証券 25( 15)
モルガンMUFG証券 13( 13)
マネックス証券 9( 9)
ビーオブエー証券 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 5( 3)
ドイツ証券 253( 3)
光世証券 1( 1)
JIA証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1400( 0)
ゴールドマン証券 700( 0)
みずほ証券 375( 0)
SMBC日興証券 250( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 12686( 11487)
ソシエテジェネラル証券 9777( 9121)
モルガンMUFG証券 3335( 2750)
バークレイズ証券 2975( 2406)
サスケハナ・ホンコン 1870( 1870)
JPモルガン証券 3204( 1326)
ゴールドマン証券 2018( 1095)
ドイツ証券 1006( 1006)
SBI証券 1872( 970)
日産証券 1024( 858)
松井証券 597( 597)
BNPパリバ証券 2327( 590)
野村証券 929( 566)
ビーオブエー証券 724( 497)
楽天証券 529( 305)
三菱UFJ証券 1225( 301)
大和証券 895( 276)
UBS証券 523( 275)
みずほ証券 756( 273)
三菱UFJeスマート 304( 254)
シティグループ証券 609( 0)
SMBC日興証券 14( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 396( 321)
SBI証券 271( 253)
ABNクリアリン証券 391( 91)
日産証券 61( 61)
バークレイズ証券 255( 55)
ナティクシス証券 26( 26)
松井証券 22( 22)
楽天証券 25( 15)
モルガンMUFG証券 13( 13)
マネックス証券 9( 9)
ビーオブエー証券 9( 9)
岩井コスモ証券 4( 4)
JPモルガン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 5( 3)
ドイツ証券 253( 3)
光世証券 1( 1)
JIA証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1400( 0)
ゴールドマン証券 700( 0)
みずほ証券 375( 0)
SMBC日興証券 250( 0)
UBS証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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