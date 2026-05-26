般若主演『警視庁麻薬取締課 MOGURA』続編決定 “実話ベース”のHIPHOPドラマが今冬帰還
ABEMAオリジナルドラマ『警視庁麻薬取締課 MOGURA』の続編制作決定し、今冬に放送されることが発表された。
【予告動画】“HIPHOPドラマ”が帰還！続編も事実背景に物語を送る
本作は、放送作家・脚本家の鈴木おさむがラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話をもとに企画・プロデュースしたHIPHOPエンタメドラマ。2025年1月から配信され、リアルな世界観と豪華キャスト、ラッパーたちによるパフォーマンスで注目を集めた。
1作目はラップスキルを持つ警察官が、違法薬物摘発を目的としてラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基にした物語で、主演は日本を代表するラッパーの般若が務めた。そのほかにも、成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優陣が集結したことに加え、出演したラッパーたちのSPECIALマイクリレーも話題となった。
作品は国内外でも評価され、「30th Asian TELEVISION AWARDS（アジア・テレビジョン・アワード）」の「ベストオリジナルドラマシリーズ（OTT）」部門にノミネート。今年5月にはヨーロッパ最大規模の国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において銀賞を受賞した。
続編でも原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語を制作する。
【予告動画】“HIPHOPドラマ”が帰還！続編も事実背景に物語を送る
本作は、放送作家・脚本家の鈴木おさむがラッパーの漢 a.k.a. GAMIから聞いた実話をもとに企画・プロデュースしたHIPHOPエンタメドラマ。2025年1月から配信され、リアルな世界観と豪華キャスト、ラッパーたちによるパフォーマンスで注目を集めた。
1作目はラップスキルを持つ警察官が、違法薬物摘発を目的としてラッパー集団に潜入捜査を行ったという実話を基にした物語で、主演は日本を代表するラッパーの般若が務めた。そのほかにも、成海璃子、吹越満、吉村界人、眞木蔵人、風間俊介といった実力派の豪華俳優陣が集結したことに加え、出演したラッパーたちのSPECIALマイクリレーも話題となった。
続編でも原案に漢 a.k.a. GAMIを迎え、事実に基づく物語を制作する。