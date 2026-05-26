『株式会社マジルミエ』越谷仁美役の後任は東内マリ子 PV公開で新ボイス！第2期EDは宝鐘マリン
テレビアニメ『株式会社マジルミエ』第2期（7月4日より日本テレビ系で放送）の新情報が発表された。主要キャストの越谷仁美役は、降板した花守ゆみりから新たに東内マリ子が担当することになった。あわせて新ボイスが聞けるPVが公開された。
【動画】違和感ない！越谷仁美の新ボイス聞ける最新映像
キャスト変更については、今年2月に公式サイトにて「この度、越谷仁美役 花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた結果、越谷役の降板が決定したことをお知らせいたします」と説明。
経緯については「本件に関しては、事務所様から降板のお申し出をいただき、慎重に協議を重ね、双方合意の結果となっております。新しいキャストにつきましては、詳細が決まり次第別途お知らせいたします。今後とも「株式会社マジルミエ」をよろしくお願いいたします」と伝えていた。
今回、後任を務めることになった東内は「とてつもなくかっこよく、そして器の大きな方です。「楽勝」という言葉の裏に、どれだけの葛藤や挫折があったのか。それを一切感じさせず、ふわりと笑ってみせるその姿に、強さと揺るぎない信念を感じ、強い憧れを抱いています。越谷仁美という人間が持つ魅力のすべてを胸に、お芝居を通してしっかりと届けられるよう、真摯に向き合っていきたいと思っています」と意気込んでいる。
そのほか、新キャストとして赤坂いろは役を渡部紗弓が担当し、エンディングテーマは宝鐘マリンの「BooooM!!!」に決定した。
『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション。
就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナが、ヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会い、魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘するストーリーとなっている。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
【動画】違和感ない！越谷仁美の新ボイス聞ける最新映像
キャスト変更については、今年2月に公式サイトにて「この度、越谷仁美役 花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた結果、越谷役の降板が決定したことをお知らせいたします」と説明。
今回、後任を務めることになった東内は「とてつもなくかっこよく、そして器の大きな方です。「楽勝」という言葉の裏に、どれだけの葛藤や挫折があったのか。それを一切感じさせず、ふわりと笑ってみせるその姿に、強さと揺るぎない信念を感じ、強い憧れを抱いています。越谷仁美という人間が持つ魅力のすべてを胸に、お芝居を通してしっかりと届けられるよう、真摯に向き合っていきたいと思っています」と意気込んでいる。
そのほか、新キャストとして赤坂いろは役を渡部紗弓が担当し、エンディングテーマは宝鐘マリンの「BooooM!!!」に決定した。
『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション。
就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナが、ヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会い、魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘するストーリーとなっている。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
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