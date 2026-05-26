上白石萌音、特別な日にオススメするのはネパール料理「日本人になじみ深い味」
俳優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』（集英社）の取材会に参加した。
【写真】清楚コーデで照れ笑いをする上白石萌音
同作で、さまざまな国の地域や料理を堪能。特別な日に大切な人と食べるならオススメは、という質問が。上白石は「どのお店も最高で。その時の気分でしか選べないぐらい甲乙つけがたい」と悩む。それでも「特別な日に大切な人となら、ネパール料理を推したいと思います」と伝えた。報道陣でも食べた人が少なく、上白石は「私も（連載で）初めて食べました。あまりイメージがないと思いますけど、スパイスをたくさん使いながらも、とても日本人になじみ深い味で。とてもおいしかったですし、何より健康になれるので。大事な人とたくさん時間を共にするためにも、ネパール料理を食べてほしいなと思います」と伝えていた。
見どころもトーク。「連載が始まった当初はグルメレポートみたいな感じで文章を書いていたけど、どんどん文章が内面的になっていった。それを読みながら『この人、この辺から筆が乗っているな』と1冊を通して読むことでわかったりすると思います」とアピール。重ねて「時系列がぐちゃぐちゃに載っていて、私のいろんな髪の長さが入り乱れていまして。並べ替えパズルとして通な人は楽しめると思います」と笑っていた。
雑誌『MEN’S NON-NO』（集英社）にて、2023年1・2月合併号〜2025年10月号の2年半以上にわたって続いた、人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』。連載時から要望が高かった書籍化が実現した。延べ28もの国と地域の料理を紹介するフォトエッセイ集となる。俳優活動に加え、音楽活動、エッセイの執筆、ナレーションと、さまざまな分野で才能を発揮する上白石の本書でしか見られない魅力あふれる1冊となっている。
【写真】清楚コーデで照れ笑いをする上白石萌音
同作で、さまざまな国の地域や料理を堪能。特別な日に大切な人と食べるならオススメは、という質問が。上白石は「どのお店も最高で。その時の気分でしか選べないぐらい甲乙つけがたい」と悩む。それでも「特別な日に大切な人となら、ネパール料理を推したいと思います」と伝えた。報道陣でも食べた人が少なく、上白石は「私も（連載で）初めて食べました。あまりイメージがないと思いますけど、スパイスをたくさん使いながらも、とても日本人になじみ深い味で。とてもおいしかったですし、何より健康になれるので。大事な人とたくさん時間を共にするためにも、ネパール料理を食べてほしいなと思います」と伝えていた。
雑誌『MEN’S NON-NO』（集英社）にて、2023年1・2月合併号〜2025年10月号の2年半以上にわたって続いた、人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』。連載時から要望が高かった書籍化が実現した。延べ28もの国と地域の料理を紹介するフォトエッセイ集となる。俳優活動に加え、音楽活動、エッセイの執筆、ナレーションと、さまざまな分野で才能を発揮する上白石の本書でしか見られない魅力あふれる1冊となっている。