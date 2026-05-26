カンテレ・秦令欧奈アナ、男性アナ初の本格写真集が発売決定「顎が外れそうなほど驚きました」【コメント全文】
『旬感LIVE とれたてっ！ 』や『newsランナー』（関西テレビ放送）を担当する、関西テレビのアナウンサー・秦令欧奈のファースト写真集が7月10日、全国の書店で発売される。きょう26日午後6時からネット書店での予約を開始する。
【誌面カット】歯磨き！ラフなパジャマ姿の秦令欧奈
写真集は、実際にカンテレ内で秦アナの仕事に密着しながら撮影し、普段はアナウンサーとして奮闘する秦アナのONの姿、リアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートし、喫茶店や八百屋、銭湯や居酒屋店など、大阪の旬なスポットをめぐる秦アナのOFFの姿をのぞける写真集となっている。
さらに、発売記念イベントの募集も同時スタートする。7月11日に大阪・梅田 蔦屋書店、7月12日に東京・紀伊國屋書店新宿本店開催する。梅田 蔦屋書店では記者会見も予定している。
秦アナは「写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました」などとコメントしている。
■秦令欧奈アナウンサー コメント全文
写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。
「男性アナウンサーとしては初の本格写真集』とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています。普段は自分にフォーカスされることがないので照れ臭いのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです。
【誌面カット】歯磨き！ラフなパジャマ姿の秦令欧奈
写真集は、実際にカンテレ内で秦アナの仕事に密着しながら撮影し、普段はアナウンサーとして奮闘する秦アナのONの姿、リアルな休日をイメージしたお家シーンからスタートし、喫茶店や八百屋、銭湯や居酒屋店など、大阪の旬なスポットをめぐる秦アナのOFFの姿をのぞける写真集となっている。
秦アナは「写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました」などとコメントしている。
■秦令欧奈アナウンサー コメント全文
写真集のお話をいただいた時は顎が外れそうなほど驚きました。でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたいなと思い（笑）、大好きなビールを我慢して臨みました。
「男性アナウンサーとしては初の本格写真集』とのことで大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています。普段は自分にフォーカスされることがないので照れ臭いのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたらうれしいです。