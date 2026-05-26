関西テレビ（以下カンテレ）は、秦令欧奈アナウンサー（25）のファースト写真集（タイトル未定）を7月10日に発売すると26日、発表。同日、ネット書店での予約受付を開始した。

お昼の生情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」や、夕方の報道番組「newsランナー」に出演中の秦アナ。アイドル並みのイケメンぶりが入社当時から話題に。密着リール動画や自己紹介動画が100万回再生を突破し、「声が良すぎる」「ずっと眺めていたい」などと、

世間やSNSをにぎわせてきた。

そんな人気を受け、男性アナ初となる本格写真集の出版が決定。仕事に密着したり、リアルな休日をイメージした“お家シーン”からスタートする大阪散歩など、「仕事中のONの姿、OFFの日のリラックスした素顔をのぞける」内容となっている。

写真集の話を聞いたときは「あごが外れそうなほど驚きました」と秦アナ。「でも、せっかくやらせていただくなら、少しでもきれいに写りたい」と笑い、「大好きなビールを我慢して臨みました」と明かした。

“男性アナウンサー初の単独写真集”ということに、「大変光栄です。カンテレアナウンサーとして、全国の皆さまに大阪の魅力を伝えられたらと思っています」とコメント。「普段は自分にフォーカスされることがないので照れくさいのですが、テレビ局での撮影は貴重だと思うので、楽しんでご覧いただけたら」とアピールした。

7月11日に梅田・蔦屋書店、同12日には紀伊國屋書店新宿本店で発売記念イベントが開催される。