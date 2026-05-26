上白石萌音、料理の質問に本音ぶっちゃけ「パブリックイメージはそうですよね」
俳優の上白石萌音が26日、都内で行われたフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』（集英社）の取材会に参加した。
【全身ショット】かわいい！自身のフォトエッセイ集を持ち笑顔の上白石萌音
さまざまな国の地域や料理を堪能。自宅で試した料理があるのか問われると上白石は「ないです…。ごめんなさい…」と苦笑いし「お店で冷凍されたものを家で焼いたぐらいです…。慣れない料理はお店で食べるのが1番！」と熱弁した。「パブリックイメージは、そういう感じですよね」と照れ笑いしつつ「この質問を機に家でやってみようと思います！」と宣言していた。
見どころもトーク。「連載が始まった当初はグルメレポートみたいな感じで文章を書いていたけど、どんどん文章が内面的になっていった。それを読みながら『この人、この辺から筆が乗っているな』と1冊を通して読むことでわかったりすると思います」とアピール。重ねて「時系列がぐちゃぐちゃに載っていて、私のいろんな髪の長さが入り乱れていまして。並べ替えパズルとして通な人は楽しめると思います」と笑っていた。
雑誌『MEN’S NON-NO』（集英社）にて、2023年1・2月合併号〜2025年10月号の2年半以上にわたって続いた、人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』。連載時から要望が高かった書籍化が実現した。延べ28もの国と地域の料理を紹介するフォトエッセイ集となる。俳優活動に加え、音楽活動、エッセイの執筆、ナレーションと、さまざまな分野で才能を発揮する上白石の本書でしか見られない魅力あふれる1冊となっている。
【全身ショット】かわいい！自身のフォトエッセイ集を持ち笑顔の上白石萌音
さまざまな国の地域や料理を堪能。自宅で試した料理があるのか問われると上白石は「ないです…。ごめんなさい…」と苦笑いし「お店で冷凍されたものを家で焼いたぐらいです…。慣れない料理はお店で食べるのが1番！」と熱弁した。「パブリックイメージは、そういう感じですよね」と照れ笑いしつつ「この質問を機に家でやってみようと思います！」と宣言していた。
雑誌『MEN’S NON-NO』（集英社）にて、2023年1・2月合併号〜2025年10月号の2年半以上にわたって続いた、人気グルメ連載『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ!』。連載時から要望が高かった書籍化が実現した。延べ28もの国と地域の料理を紹介するフォトエッセイ集となる。俳優活動に加え、音楽活動、エッセイの執筆、ナレーションと、さまざまな分野で才能を発揮する上白石の本書でしか見られない魅力あふれる1冊となっている。