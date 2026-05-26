女優の上白石萌音（28）が26日、都内でフォトエッセー「Bite！The World 上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社）の発売記念取材会を行った。

雑誌「MEN’S NON−NO」で計28の国と地域のグルメを紹介した同名連載を再編集した一冊。「私は本が大好きなので、自分の名前が載った本が出版されるのはこの上ない喜び。夢を見ているような気持ちです」と笑顔を見せた。

2年半にわたる同連載は、2カ月に一度撮影を行っていたという。「撮影が毎回楽しみで仕方なかった。朝ご飯を抜いて、お腹ぺこぺこの状態でお店に行って、お腹いっぱい食べて、帰ってそのまま寝るみたいな。本当に仕事と言っていいのだろうか、というくらい幸せな時間でした」としみじみ。「開くたびに思い出がよみがえってくる、卒業アルバムのような一冊。宝物が増えました」と話した。

食した海外の料理を実際に自身で作ったか問われると、数秒考えた後「ないです、ごめんなさい」と苦笑い。「慣れない料理はお店で食べるのが一番だなと思って…」と弁明すると、報道陣から「いろいろな味を知っているので、ご自宅で試されているのかなと思った」と指摘が。すると上白石は「パブリックイメージそんな感じですよね。ごめんなさい」と謝罪。「ご質問を機に、何かやってみようと思います。すみませんでした」とフォローしつつ頭を下げ、報道陣を笑わせた。

連載の中では書き下ろしのエッセーも執筆した。「難しかったですが、新しい経験をして、それを言語化する機会をもらえたことで、考える筋肉が鍛えられた」と胸を張る。一方、「いつも迷いすぎて、締め切り当日滑り込みで提出していて…締め切りを過ぎた日もあったんですけど」と告白。締め切りを過ぎたのは一度ではなく「3、4回くらい」あったという。それでも担当者から怒られたことはなかったそうで、「何も言われなかったのですが、それが怖かったです」とまたも苦笑い。担当者へのメッセージを求められると「きっと、内心すごく怒っていたと思いますが、優しく包み込んでくださり感謝しています。もう二度とこのようなことが…絶対ここ（ニュースに）使われそう！」。謝罪連発の会見で、再三会場の爆笑をさらった。