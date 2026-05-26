40・50代「柄物着てみたいけどどれが正解？」→【ZARA】で選ぶ「おすすめトップス」

シンプルコーデがちょっとマンネリに感じてきたら、柄物に挑戦してみるのがひとつの手。とはいえ、どんな柄を選んだらいいか迷う人も多いはず。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から、大人世代が取り入れやすい柄物トップスをピックアップしました。コーデの印象を変えたいときの参考にしてみて。

ドット柄で大人可愛く

【ZARA】「ZWコレクション ドット柄リボンブラウス」\6,590（税込）

さらっとしたビスコース混紡の素材感が特徴のドット柄ブラウス。袖や襟のフリルデザインが、ほんのり華やかさをプラスしてくれます。胸元が深めのVラインで大人っぽい印象ながら、一方で広がりすぎないシルエットが落ち着いた雰囲気で着られるポイントに。甘さが気になる人は、リボンディテールを垂らしてラフに着こなすのもおすすめです。デニムパンツなどと合わせても、ほどよくカジュアルダウンできそう。

爽やかに映えるストライプシャツ

【ZARA】「リネン混ストライプシャツ」\5,290（税込）

爽やかなストライプ柄のシャツ。ぱっと目を引く鮮やかなカラーで、コーデのアクセントになってくれそう。ショート丈とワイドスリーブのデザインが、こなれ感を演出。ベーシックなシャツとはひと味違った、ZARAらしい洗練された雰囲気も魅力です。一枚で着るのはもちろん、ボタンを開けてさらっと羽織るスタイルも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、ライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる執筆に従事。2025年からFTNでも同分野の記事を制作。