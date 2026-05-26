J2ヴァンラーレ八戸のFW中野誠也(30)の妻で、フリーの松村澪アナウンサーが25日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】少女時代から才色兼備！ピースサインもサマになってる

「30歳になりました!!!!!」と勢いよく書き出し、「20代が終わった どこの部分を思い返しても本当に本当に楽しかった 悔いなし!30歳は周りの様々なことをもっと大切に出来る歳にしたいな」と新しい年代を迎えた気持ちを投稿。続けて、サッカー少女時代に競技場でVサインする笑顔や運動会のリレー風景などをアップし、「写真は10才のときです」と説明した。



また、「あ、あと20歳成人式の写真がどうも見つからなかったので わたしの試合を見に来てくれた22歳の時の写真です(夫に載せること言ってない、なんて言われるかな)」とつづり、ユニホームを着た松村アナの応援に駆けつけた中野との交際時代のラブラブショットも公開。これには中野本人も「やめてくれ……」と大テレのコメントを寄せたが、愛妻へ「誕生日おめでとう」というメッセージも忘れなかった。



節目の写真とともに「今日から始まる30代も楽しみだな」と感慨深げに結んだ松村アナ。ファンからは「みおちゃん、おめでとう」「いいなぁ～10代の頃の写真、それも走ってるところとかあって」「素敵な30代を過ごして下さい」「ママになってますます可愛くなってない?笑」など、祝福の声が届いている。



東京都出身の松村アナは、東京トレセンU-12に選ばれるなど幼少期からサッカーに取り組み、成城大では主将も務めた。リフティング6000回を達成したこともある。フリーアナとしてテレビ埼玉の大宮アルディージャ関連番組MCなどを担当。中野とは2022年に結婚、24年9月に第1子男児を出産している。



（よろず～ニュース編集部）