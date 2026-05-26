日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が4月の売上高を発表した。気温が上昇したことで春物や初夏向けの衣料品や雑貨が好調。さらにインバンド需要やゴールデンウィークの行楽向けの売上が好調だったことで、ともに前年同月を上回ったことが分かった。

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■百貨店売上高は4カ月連続で前年同月比プラス

25日、日本百貨店協会が4月度の全国百貨店売上高概況を発表した。4月の売上高は前年同月比（店舗数調整後）5.2％増となり、4カ月連続で前年同月を上回った。

国内顧客の売上が好調だったことに加えて、インバウンド売上が2桁増となったことで、引き続き前年同月を上回っている。商品別などでは、気温が高めに推移したことで春物衣料や雑貨が好調。高額商品も活発に動いている。さらに物産展や催事などの企画も好調だったという。

■大都市は全10都市が前年同月上回る

大都市は10都市全てが前年同月を上回った。その中では東京（前年同月比:7.4％増、以下同じ）、京都（7.2％増）、大阪（7.1％増）、神戸（7.9％増）、広島（9.2％増）、福岡（8.1％増）でプラス幅が大きめ。一方で仙台（0.4％増）はプラス幅が小さめだった。

都市以外の地区は、ほとんどが前年割れだった。その中では東北（5.0％減）、中部（9.1％減）でマイナス幅が大きめ。反対に関東（0.1％増）、近畿（3.8％増）の2地区のみが前年同月比プラスだった。

商品別売上高で好調だった商品は、婦人服・洋品（4.3％増）、身の回り品（9.5％増）、美術・宝飾・貴金属（19.6％増）、家電（19.7％増）、サービス（9.1％増）など。反対に子供服・洋品（2.3％減）、家具（8.0％減）などでマイナス幅が大きめだった。

■ショッピングセンターは衣料品や飲食が好調

同日、日本ショッピングセンター協会が4月のSC販売統査報告を発表した。4月の売上高は前年同月比4.3％増となり、50カ月連続で前年同月を上回った。

気温が上昇したことで衣料品やUVケア商品などの季節商材が好調だった。さらに新生活需要やゴールデンウィークの外出需要も売上増につながったという。また「飲食」はランチやカフェ利用が多く全国的に好調だった。

■大都市では名古屋と京都が好調、その他地域は全て前年同月上回る

売上のうち、テナントは前年同月比4.7％増で、全体同様に50カ月連続で前年同月を上回った。キーテナントは同3.2％増となり、11カ月連続で前年同月を上回っている。

大都市は14都市中13都市で前年同月を上回った。その中でプラスが大きめだった大都市は横浜市（前年同月比:5.7％増、以下同じ）、名古屋市（8.5％増）、京都市（7.9％増）、広島市（6.6％増）、福岡市（6.6％増）。反対に仙台市のみ0.7％減で前年同月を下回った。

その他の地域は全て前年同月を上回っている。その中でプラス幅が大きめだった地域は、関東（4.2％増）、北陸（5.3％増）、近畿（4.2％増）、九州・沖縄（5.5％増）など。