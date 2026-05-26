「NISAでNVIDIA」は正解か　AI株ブームに乗る前に知っておきたいこと

NVIDIAが5月20日に発表した2027年度第1四半期（2026年2〜4月）決算では、前年同期比で増収増益となり、2026年1月期の通期売上高は初めて2,000億ドルを突破した。これを受け、時価総額は約5.3兆ドル（約842兆円）に達し、一時的に世界一の座を争う水準に戻っている。

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この数字を見て、「NISAでNVIDIAを買いたい」と思った人もいることだろう。だがその判断を下す前に、確認すべき構造的なリスクがある。

■なぜAI株はここまで上がったのか

上昇の根拠は「期待」だけではない。Google、Meta、Amazonといった米巨大IT各社が生成AIのインフラ投資を急拡大しており、その中核を担うGPU（AI処理に特化した半導体）の需要が実際に爆発している。

日本でも半導体製造装置や素材企業への波及が続いており、2000年代のITバブルとは異なり、需要が実体を伴っている点は見逃せない。

■それでも今から買うのが難しい理由

問題は、株価がすでに「数年後の成長」を先取りしていることだ。

好決算を受けてもNVIDIA株が乱高下したのは、市場の期待がすでに十分に織り込まれているからに他ならない。

さらに深刻なのが、地政学リスクだ。

米国の対中輸出規制により、NVIDIAは2025年2〜4月期に約70億ドルの損失を計上し、同年5〜7月期には中国向けH20チップの販売がゼロとなった。

AI需要がいくら旺盛でも、政治的判断一つで業績が大きく揺れる。この構造は、株価の割高・割安とは別次元の問題として意識しておく必要がある。

加えて、日本の投資家には円安・円高の影響も直撃する。円高局面では、米国株の実際のリターンが目減りするリスクも常に存在する。

■NISAで個別AI株を買うなら、何を確認すべきか

それでも個別株を選ぶなら、最低限この3点を確認したい。

第一に、業績が実際に伸びているか。第二に、輸出規制など政治リスクへの依存度がどの程度か。第三に、数年後も競争上の優位性を保てるか--この点は特に重要で、AI関連銘柄の顔ぶれは入れ替わりが激しく、今注目されている銘柄が中長期の勝者になるとは限らない。

■「乗り遅れたくない」より怖いこと

個別株のリスクを避けたいなら、全世界株式インデックスや全米インデックスを通じて、個別株より分散してAI成長を取り込む方法もある。

NVIDIAはすでにこれらのインデックスの主要構成銘柄であり、一社集中のリスクを抑えながらAIの恩恵を受けられる。

「乗り遅れた」という焦りは、投資判断を狂わせる最大の要因の一つだ。NISAは本来、長期・分散投資を支援する制度だ。短期的な熱狂や値動きではなく、企業の収益力や競争優位性を冷静に見極める視点が、長期リターンを左右する可能性が高い。