東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、東京ディズニーランドで提供される「ブルーバイユー・トワイライトセット」を紹介します。

東京ディズニーランド／ブルーバイユー・レストラン「ブルーバイユー・トワイライトセット」

価格：6,000円

販売期間：2026年7月1日〜2026年8月31日

販売店舗：東京ディズニーランド／ブルーバイユー・レストラン ※14:00から17:00までの時間限定メニューです

東京ディズニーランドの「ブルーバイユー・レストラン」に、夏期のみ、時間帯限定でお楽しみいただける特別なセットが登場！

今回登場するのは、前菜とデザートからお好きなものを2品、さらにアルコールを含むドリンク全種から2杯をお選びいただける贅沢なセットです。

写真の組み合わせは以下のメニューです。

鮑とムール貝のシーフードガンボベニエとバニラのパルフェグラッセブルースパークリングワインコーヒー

選りすぐりの料理とドリンクで優雅な時間が過ごせる、時間帯限定のセット。

東京ディズニーランド／ブルーバイユー・レストランにて2026年7月1日より発売される、「ブルーバイユー・トワイライトセット」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 選べる料理とドリンクで優雅なひとときを！東京ディズニーランド／ブルーバイユー・レストラン「ブルーバイユー・トワイライトセット」 appeared first on Dtimes.