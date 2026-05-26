東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーランドで提供される「茄子とズッキーニの冷製パスタ」を紹介します。

東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ「茄子とズッキーニの冷製パスタ」

価格：2,800円（※スペシャルセットでこのパスタを選んだ場合のセット価格です）

販売期間：2026年6月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェ

東京ディズニーランドの「イーストサイド・カフェ」に、夏にぴったりのさっぱりとしたパスタが登場！

今回登場するのは、柚子胡椒のアクセントを効かせたズッキーニのピュレに、出汁に漬け込んだ茄子とオクラ、さらにセミドライトマトをトッピングした一品。

こちらのメニューは、「スペシャルセット」の選べるパスタの1つとして楽しむことができます。

和の風味が感じられる出汁の旨みと、ピリッとした柚子胡椒のさわやかな香りが相性抜群で、暑い日でもさっぱりといただける冷製パスタに仕上がっています。

夏野菜をたっぷり使った、さわやかな風味のひんやりパスタ。

東京ディズニーランド／イーストサイド・カフェにて2026年6月1日より発売される、「茄子とズッキーニの冷製パスタ」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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