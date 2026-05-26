東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、東京ディズニーランドで提供される「サラおばあちゃんのおすすめセット」を紹介します。

東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン「サラおばあちゃんのおすすめセット」

価格：1,760円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月14日

販売店舗：東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチン

東京ディズニーランドの「グランマ・サラのキッチン」に、夏にぴったりのライスボウルが登場。

今回登場するのは、「ローストビーフとアボカドサーモンのライスボウル、エッグ添え」に、お好みのソフトドリンクが付いたセット。

ライスボウルには、旨味たっぷりのローストビーフと、ワカモレを混ぜ合わせたアボカドダイス、彩り鮮やかな紫キャベツのマリネ、そしてまろやかなエッグがたっぷりと乗せられています。

ソースと、トッピングされたサクサクとした食感の醤油をよく混ぜ合わせていただくことで、味わいや食感の変化が楽しめます。

お肉もアボカドも野菜も一度に味わえる、満足感たっぷりの一品です。

具材たっぷりでスタミナ満点な、夏のイチオシライスボウル。

東京ディズニーランド／グランマ・サラのキッチンにて2026年7月1日より発売される、「サラおばあちゃんのおすすめセット」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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