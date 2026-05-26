東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、東京ディズニーシーで提供される「オリジナルパフェ（マスカット）」を紹介します。

東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ「オリジナルパフェ（マスカット）」

価格：2,200円（コレクタブルグラス付き：3,300円）

販売期間：2026年7月6日〜2026年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにあるラウンジ「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」に、オル・メルをモチーフにしたオリジナルパフェが登場！

今回登場するのは、マスカットゼリーやヨーグルトクリーム、グラノーラなどを重ねた、さわやかな味わいのオリジナルパフェ。

パフェのトップにはフレッシュなマスカットがたっぷりと乗せられ、さらにオル・メルを連想させるウクレレ型のチョコレートと、かわいいお花がトッピングされています。

また、こちらのメニューは、プラス料金でスーベニアの「コレクタブルグラス」を付けることも可能。

同店舗で提供されるマスカット風味の「オリジナルカクテル」と一緒に、大人の優雅なティータイムを楽しむのもおすすめです。

オル・メルのかわいさが詰まった、マスカット尽くしのさわやかなパフェ。

東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジにて2026年7月6日より発売される、「オリジナルパフェ（マスカット）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オル・メルをイメージ！東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ「オリジナルパフェ（マスカット）」 appeared first on Dtimes.