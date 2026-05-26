東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューや、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「オリジナルカクテル（マスカットリキュール、ジン、レモンジュース、マスカット）」を紹介します。

東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ「オリジナルカクテル（マスカットリキュール、ジン、レモンジュース、マスカット）」

価格：1,800円

販売期間：2026年7月6日〜2026年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロントにある豪華客船S.S.コロンビア号内のラウンジ「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」に、マスカットの風味が爽やかなオリジナルカクテルが登場！

今回登場するのは、マスカットリキュールとジンをベースに、レモンジュースなどを合わせたさわやかなカクテルです。

グラスの中には大粒のマスカットがトッピングされており、リキュールの風味とともにフレッシュな果実の味わいも楽しむことができます。

こちらのカクテルは、同店舗で提供されるオル・メルをイメージした「オリジナルパフェ（マスカット）」と合わせて楽しむのがおすすめ。

マスカットのさわやかな風味が広がる、夏にぴったりの大人のカクテル。

東京ディズニーシー／テディ・ルーズヴェルト・ラウンジにて2026年7月6日より発売される、「オリジナルカクテル（マスカットリキュール、ジン、レモンジュース、マスカット）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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