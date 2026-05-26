女優の上白石萌音が２６日、都内で行われたフォトエッセー集「Ｂｉｔｅ！ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ 上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社刊）の発売記念取材会に出席した。

２０２３年１・２月合併号から２５年１０月号まで、２年半以上にわたって続いた雑誌「ＭＥＮ’Ｓ ＮＯＮ−ＮＯ」の大人気グルメ連載の待望の書籍化。２８か国・地域の料理を紹介している

真っ白なワンピースで登場した上白石は「本が大好きなので、自分の名前が載っているのが夢みたい」と喜びを爆発。「私にとって卒業アルバムみたいなもの」と感慨深げに語った。食事に行く度に、毎回４００字のエッセーを書いていたが「悩みすぎて何度か締め切りを過ぎたことがある」と、まさかの告白。理由は「私の怠惰によるものです…」と明かし、場内は笑いに包まれた。

「怒られなかったのか？」との質問には「怒られなかったです。それが怖かった」とちゃめっ気たっぷりに回答。制作スタッフに向けてのメッセージを求められ、「きっと内心怒っていたと思うのですが、優しく包み込んでくださりありがとうございます。もう二度とこのようなことは…」と謝罪会見のように話し始め、報道陣の笑いを誘った。