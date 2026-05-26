東京ディズニーリゾートでは、夏の暑さを吹き飛ばすひんやりメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりの冷たいデザートから、東京ディズニーシーで提供される「杏仁豆腐＆フルーツサンデー、ピスタチオ添え」を紹介します。

東京ディズニーシー／ヴォルケイニア・レストラン「杏仁豆腐＆フルーツサンデー、ピスタチオ添え」

価格：600円

販売期間：2026年7月1日〜2026年9月30日

販売店舗：東京ディズニーシー／ヴォルケイニア・レストラン

東京ディズニーシーの「ヴォルケイニア・レストラン」に、夏にぴったりのトロピカルなサンデーが登場！

今回登場するのは、なめらかな杏仁豆腐の上に、マンゴーやライチーのコンポート、そして鮮やかな色合いのドラゴンフルーツのソースがたっぷりとトッピングされた具だくさんなひんやりスイーツ。

ローストピスタチオの香ばしさや、バナナチップの食感が絶妙なアクセントに。

トップに飾られたミッキーシェイプのチョコレートや葉っぱの飾りが、見た目にも華やかで涼しげな一品に仕上がっています。

トロピカルフルーツたっぷりの、見た目も鮮やかな冷たいデザート。

東京ディズニーシー／ヴォルケイニア・レストランにて2026年7月1日より発売される、「杏仁豆腐＆フルーツサンデー、ピスタチオ添え」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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