東京ディズニーリゾートでは、ひんやりメニューなど、この時期に楽しむことができるメニューが多数登場しています。

今回は、暑い夏にぴったりのメニューから、東京ディズニーシーで提供される「ウイスキー・コーク（オレンジ、ブラックペッパー）」を紹介します。

東京ディズニーシー／リフレスコス「ウイスキー・コーク（オレンジ、ブラックペッパー）」

価格：830円

販売期間：2026年7月1日〜2026年10月31日

販売店舗：東京ディズニーシー／リフレスコス

東京ディズニーシーの「リフレスコス」に、スパイシーなアクセントが効いた冷たいカクテルが登場！

今回登場するのは、定番のカクテルであるウイスキーにコーラを合わせたものに、オレンジスライスとブラックペッパーをトッピングした大人向けの一杯。

オレンジのさわやかな風味と、ピリッと効いたブラックペッパーが絶妙なアクセントになっています。

パークで大人気の「スモークターキーレッグ」と相性抜群！

ジューシーなスモークターキーレッグと、スパイシーで爽快なカクテルがよく合います。

オレンジとブラックペッパーが香る、夏にぴったりの爽快なカクテル。

東京ディズニーシー／リフレスコスにて2026年7月1日より発売される、「ウイスキー・コーク（オレンジ、ブラックペッパー）」の紹介でした。

© Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。 ※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。 レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

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