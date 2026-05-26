昨年の日本プロでツアー初勝利を挙げた福岡県出身のプロゴルファー、清水大成（27）が5月26日、大手旅行会社の阪急交通社（本社・大阪市）とアンバサダー契約を締結した。

プロ転向6年目の昨年、メジャー競技で初優勝を果たした清水は、圧倒的な飛距離と精度の高いパッティングパフォーマンスを武器に世界レベルで戦える選手として期待されている。今季もシード選手としてJGTOツアーに参戦中。この契約により同社が展開するゴルフ旅行プラン「スーパーゴルフパック」のアンバサダーとして幅広い年代に対してゴルフ旅の魅力を発信していく。

同社は今回のアンバサダー就任を記念した特別企画として、2026年12月18日（金）から1泊2日の日程で、静岡カントリー浜岡コースにて清水本人が参加する「限定ゴルフコンペツアー」を開催する。販売は2026年5月26日18時より開始される。

清水は「世界中を旅する喜びを届けておられる阪急交通社様とアンバサダー契約を締結させていただき、同社の一員として活動できることを大変光栄に感じております。移動や旅が持つ“心を動かす力”はスポーツが与える感動とも深く通じ合うものがあると感じています。同社とともにより多くの方に素晴らしい体験や夢を届けられるよう、精一杯邁進して参ります」とコメントしている。