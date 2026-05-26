【会見全部見せ】巨人・阿部慎之助監督が辞任　娘の手紙読み上げ「チャットGPTに聞いた」　チームへの思いに涙の謝罪

25日、娘への暴行の疑いで逮捕・釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督。

26日、記者会見を行った阿部監督は涙で謝罪し、監督辞任を発表しました。

巨人・阿部慎之助監督（47）：

本日はこのような謝罪の場を設けていただきまして、誠にありがとうございます。私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、そしてプロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をかけました。そして、伝統ある巨人軍という監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます。このような形で皆さまに謝罪できること感謝しております。本当に申し訳ありませんでした。

25日夜、娘を暴行した疑いで現行犯逮捕され、その後、釈放されたことを受け会見を開き、深々と頭を下げ謝罪しました。

また、被害者となった18歳の娘については「高校3年生という年頃の子ですので、温かく見守っていただければ幸いです」と父としての思いを明かしました。

また、会見の中では代理人の弁護士が代読する形で娘の手紙が公表されました。

娘（18）の手紙：

報道関係者の皆さまへ。

今回の件につきましては、家庭内のことにもかかわらず、大々的な報道になってしまったこと、大変申し訳ございません。これは私の意志で書いております。

父には、「このような声明はいらない」と言われましたが、事実と、事実に対する異なる点がSNSでの臆測や報道でなされておりますので、この点についてお伝えさせていただければというふうに思っております。

まず暴力に関しましては、殴る・蹴るなどといった事実はございませんでした。

報道では殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては、明確にお伝えさせていただければと思っております。

父とのこのような大がかりなケンカというのは初めてのことであり、「チャットGPT」に相談した結果、「匿名で相談できる児童相談所というものがありますよ」という形での説明書きがなされ、それでお電話をさせていただきました。

「どのようにすれば分からない」といった形を児童相談所の職員に相談させていただいたにもかかわらず、どうしたらいいかといった私自身の意向が聞かれる事はなく、警察に通報されるという形になってしまいました。

警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、目前で私は泣き崩れてしまいました。

皆さまをお騒がせしてしまい、このような大事になってしまったことにつきましては、深く反省をしております。大変申し訳ございません。

実際、父はいつも陽気で、私とはダジャレを読み合い笑い合う仲で、一緒に食事に出かけたりするなど、通常の家族として交流しています。

私のことを心配されている方もたくさんいらっしゃると思いますが、この点につきましては大丈夫ですので、ご心配のほどありがとうございます。

このような大事に発展してしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っております。今更とはなりますが、ケガに関する心配などにつきましては、私の体が丈夫だった事もあり心配はご無用ですのでご安心ください。

多方面にわたり、多大なるご迷惑ご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。

なお、父とはすでに仲直りしておりますゆえ、ご安心ください。

最後になりますが、この先、家族や父や私のことで、SNS等でたたくといった誹謗中傷やさらし行為などは、なかなかこのご時世収まらないと思いますが、なるべく控えていただくことを切に希望しております。

突然の逮捕から一夜明け26日、辞任を表明した巨人の阿部監督は「（Q.監督を続けるわけにはいかないという思いは）もちろんそうですし、今朝、山口オーナーにお会いして、それを受理していただきました」と話しました。

26日から交流戦の初日を迎えるチームに対しコメントを求められると、大粒の涙を流し言葉を詰まらせながら「…すみません。こういう形で…去るってことは、本当にご迷惑をかけてるなと思います」と、“チームへの思い”を語り、謝罪しました。

また、26日の試合から監督代行を務める橋上コーチについて質問されると、「（Q.チームの方々とお話しできた方は）（監督代行の）橋上さんとは話せたんですけど、もうなんて言っていいかわかんなかったんで。…ごめんなさい」と、唇をかみ締めながら、言葉をのみ込みました。