歌手でタレントの堀ちえみ（59）のミニアルバム「月に祈りを」が、27日午前0時からデジタル配信を開始する。2024年（令6）10月の「FUWARI」以来1年7カ月ぶり。7月4日には東京・なかのZERO小ホール、8月9日に大阪・なんばHatchで「堀ちえみライブツアー"59だョ！全員Wa・ショイ！"」と題してコンサートを開く。

ミニアルバムは「月に祈りを」の他に「郷愁」「上野不忍物語」など6作品が収録。いずれも堀自身が作詞、作曲は白山貴史氏。堀は「私自身の原点である80〜90年代ポップスのエッセンスを礎に、現代的なサウンドと融合させた進化型の作品になっています」と話している。

堀は19年にステージ4の舌がんと診断されて以来、闘病生活を送ってきた。長期にわたってのリハビリで日常会話も可能に。23年から芸能活動を再開した。

今年4月からは東京・渋谷のコミュニティーFMラジオ渋谷クロスFMでレギュラー番組「堀ちえみの渋谷でふわり」（毎月第2土曜午後9時）もスタートした。

堀は「しゃべることが困難だった私に、ラジオでしゃべったり、歌う機会を与えてもらったことに感謝しています」と話している。