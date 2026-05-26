もし巨人がドラ1で「竹丸一本釣り」をしなかったら今頃は…スカウト部、土壇場の決断　即戦力を見極め

竹丸は46.1イニングを投げ、防御率2.91でチームを引っ張っている(C)産経新聞社

伝統の一戦。阪神・立石正広と巨人・竹丸和幸の「ドラフト1位対決」は、立石に軍配が上がりました。

5月24日、東京ドームで行われた巨人−阪神戦。阪神のルーキー・立石は1点リードの5回2死一塁、竹丸のストレートを捉え、逆方向の右翼席に2ランを叩き込みました。デビューからこれで5試合連続ヒット。巨人3連戦では14打数7安打の打率5割、5打点の大暴れで、G党を震撼させたのです。

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スポーツ紙のデスクは言います。

「巨人ファンの中で、『岡本がメジャーに挑戦する中、なぜ1位を立石で行かなかったのか』という声があるのは事実です。昨年、実際に創価大の試合には、巨人のスカウトも足繁く視察を繰り返して、立石のパフォーマンスを注視していましたから。しかし、首位・阪神と15ゲーム差をつけられての3位に終わったという現状を踏まえ、首脳陣から即戦力投手の獲得を提言され、『1位・竹丸』にした経緯があるようです」

そして、こう続けるのです。

「今の巨人の先発投手陣を見渡した時、『もし竹丸を一本釣りしなかったら、今頃どうなっていたか』を考えると、『1位・竹丸』は正解だったと思います。確かに立石は希少な右の強打者で、巨人の補強ポイントにも合致していましたが、抽選になることも必至でした。巨人は竹丸の抽選を避けるため、事前に『1位・竹丸』を公表しています。竹丸に興味を示していた球団に『竹丸に行ったら抽選になっちゃうよ。それでもいいの？』と牽制した形です。その効果もあって、一本釣りに成功した。中日は当日まで『1位・竹丸』を模索していたとも聞きます」