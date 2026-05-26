志賀原発で重大事故が起きた際の住民の避難について、石川県は2026年度中に避難計画を改定します。能登半島地震を教訓に、これまで提示してきた避難ルートが寸断された場合の代わりとなるルートを地域の集落ごとに定める方針です。

志賀原発から30キロ圏内の住民の避難について、現行の計画では集落ごとに避難先が定められていますが、市、町からの基本ルートのみが示され、具体的なルートは記載されていません。

一方、能登半島地震では基本ルートとして定められた国道やのと里山海道が寸断されたことから、「避難経路の複線化」を求める声が上がっていました。

山野之義知事「新たな情報をきちんと加えていきながらバージョンアップをしていくことが大切」

避難計画に「基本経路」使えない場合の「代替経路」を具体的に記載方針

26日、開かれた県の防災会議では、避難計画の見直しに着手したことが報告され、それぞれの集落から避難先までの「基本経路」と、それが使えなくなった場合の代表的な「代替経路」を具体的に記載する方針が示されました。

さらに、道路の寸断による孤立を想定してヘリポートや漁港などを具体的にリストアップして盛り込みます。

山野之義知事「各市町をまわっていても避難経路について心配の声を聞いている。常に最新の情報であったり新たな知見を入れていかなければいけない」