ワールドカップ北中米３か国大会に向けて、トレーニングをしているサッカー日本代表。

２日目の２６日もミニゲームなどの軽めのメニューでコンディション調整に取り組んだ。本番に向けて選手の気持ちが高まる中、瀬古歩夢（ル・アーブルＡＣ）が「強心臓」ぶりを披露した。（デジタル編集部 古和康行）

チームは千葉市内の練習場で午前１０時から練習を開始。平日にもかかわらず、多くのサポーターに見守られながら、ミニゲームやパス、シュート練習などをこなし、状態を確認した。

この日、報道陣を沸かせたのは瀬古だった。今大会が初のワールドカップとなる瀬古は、代表選出が決まったときの状況を問われ、「寝ていました。後でケータイで見て知りました」とあっさり。

だが、そこには自信もあった。「代表に選ばれるためにやり尽くした感もあったし、これで選ばれなかったらしゃーないなという気持ちでおったから。気にしても意味ないかなって」ときっぱり。フランスのリーグ・アンで戦う瀬古。Ｗ杯メンバーの発表記者会見が始まった５月１５日午後２時は、フランスの現地時間でも午前７時だ。少し早起きすればライブ中継を見られる時間帯で、記者から「見たいと思わなかったのか」と問われると、「朝起きるの苦手なんで」とメンタルの強さをみせた。

大会に向ける気持ちは本物だ。「決められたポジションで自分の役割を果たす」とした上で、「昔から（世代別）代表で一緒にやってたメンツで『ワールドカップにみんなで出られたらうれしい』と話していた。同じ年代の選手が多く選ばれた感慨深い。最高の景色を見るためにみんなで戦いたい」と決意を語った。