【詳細＆メニュー発表】TWICE、ウェスティンホテル東京でコラボアフタヌーンティーを開催
ウェスティンホテル東京のロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」では、7月18日から8月30日までの期間限定で、受賞歴を誇る旅行プログラム『Marriott Bonvoy』（マリオット ボンヴォイ）と世界で活躍するガールズグループ・TWICEとのコラボレーション「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」のテーマのもと、「TWICE アフタヌーンティー」を土・日・祝休日限定で提供する。
TWICEのコンセプトである「二度感動を与える」という世界観に着想を得て、“一度は目で、もう一度は舌で楽しむ”アフタヌーンティーとして展開。華やかなビジュアルと繊細な味わいを掛け合わせたメニューを通じ、TWICEの世界観を五感で楽しめる内容となっている。
【写真多数】オリジナルグッズも！TWICEコラボアフタヌーンティ
スイーツには、やさしい酸味のピンクヨーグルトクリームを合わせ、TWICEのマジパンプレートを添えたグラスデザート「カラフルフルーツとピンクヨーグルトのグラス」をはじめ、トロピカルなマンゴー香る「マンゴー風味のチーズケーキ」、カラフルなマシュマロが目を引く「苺とラズベリーのティラミス カラフルマシュマロ」、さらにホテルで人気を誇る「シグネチャーシュークリーム」をアフタヌーンティー限定サイズで用意。
TWICEの華やかで遊び心あふれる世界観を表現しながらも、ウェスティンホテル東京ならではの上質で繊細な味わいに仕上げた。
セイボリーは、「2色のミニドッグ」「チキンムースとオレンジのカナッペ」「牛肉ときたあかりのコロッケ」、また、ヨーグルトとバターミルクを使用した2種類のスコーンも提供。外はサクサク、中はしっとりとした食感が特徴で、クロテッドクリームやフルーツジャムとともに味わえる。
ドリンクは、TWGティーより厳選した8種類のティーをポットでご提供するほか、マンゴーアイスティーやピーチアップルなどを含む全17種類を用意。さらに、ウェルカムカクテル付きプランでは、ピーチの甘やかな香りが広がるスパークリングカクテル「ブラッシュ・ベリーニ」と、トロピカルな果実感を楽しめるノンアルコールカクテル「トロピカル・キャンディ」の2種のTWICEオリジナルドリンクとともに、華やかなアフタヌーンティーの幕開けを楽しむことができる。
さらに、対象アフタヌーンティー注文者限定で、オリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンも実施。トートバッグ（TWICEメンバーサイン入りを含む※すべてのトートバッグにサインが入っているわけではありません）、タンブラー、コースターを抽選で各50人プレゼントするほか、来店者にはキービジュアルを使用したオリジナルコースターを先着配布する。
■「TWICE アフタヌーンティー」の概要
・期間：2026年7月18日〜8月30日
※土・日・祝休日限定（1日100食限定）
・料金（税・サービス料込）
TWICE アフタヌーンティー：8400円
TWICE アフタヌーンティー ウェルカムカクテル1杯付：8900円
・時間
（1）後2：00〜
（2）後2：30〜
（3）後3：00〜
（4）後4：30〜
（5）後5：00〜
（6）後5：30〜
※2時間制（30分前ラストオーダー）
・場所
ウェスティンホテル東京 ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）
・予約
オンライン予約・事前決済制
【写真多数】オリジナルグッズも！TWICEコラボアフタヌーンティ
スイーツには、やさしい酸味のピンクヨーグルトクリームを合わせ、TWICEのマジパンプレートを添えたグラスデザート「カラフルフルーツとピンクヨーグルトのグラス」をはじめ、トロピカルなマンゴー香る「マンゴー風味のチーズケーキ」、カラフルなマシュマロが目を引く「苺とラズベリーのティラミス カラフルマシュマロ」、さらにホテルで人気を誇る「シグネチャーシュークリーム」をアフタヌーンティー限定サイズで用意。
TWICEの華やかで遊び心あふれる世界観を表現しながらも、ウェスティンホテル東京ならではの上質で繊細な味わいに仕上げた。
セイボリーは、「2色のミニドッグ」「チキンムースとオレンジのカナッペ」「牛肉ときたあかりのコロッケ」、また、ヨーグルトとバターミルクを使用した2種類のスコーンも提供。外はサクサク、中はしっとりとした食感が特徴で、クロテッドクリームやフルーツジャムとともに味わえる。
ドリンクは、TWGティーより厳選した8種類のティーをポットでご提供するほか、マンゴーアイスティーやピーチアップルなどを含む全17種類を用意。さらに、ウェルカムカクテル付きプランでは、ピーチの甘やかな香りが広がるスパークリングカクテル「ブラッシュ・ベリーニ」と、トロピカルな果実感を楽しめるノンアルコールカクテル「トロピカル・キャンディ」の2種のTWICEオリジナルドリンクとともに、華やかなアフタヌーンティーの幕開けを楽しむことができる。
さらに、対象アフタヌーンティー注文者限定で、オリジナルノベルティグッズが当たるキャンペーンも実施。トートバッグ（TWICEメンバーサイン入りを含む※すべてのトートバッグにサインが入っているわけではありません）、タンブラー、コースターを抽選で各50人プレゼントするほか、来店者にはキービジュアルを使用したオリジナルコースターを先着配布する。
■「TWICE アフタヌーンティー」の概要
・期間：2026年7月18日〜8月30日
※土・日・祝休日限定（1日100食限定）
・料金（税・サービス料込）
TWICE アフタヌーンティー：8400円
TWICE アフタヌーンティー ウェルカムカクテル1杯付：8900円
・時間
（1）後2：00〜
（2）後2：30〜
（3）後3：00〜
（4）後4：30〜
（5）後5：00〜
（6）後5：30〜
※2時間制（30分前ラストオーダー）
・場所
ウェスティンホテル東京 ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」（1F）
・予約
オンライン予約・事前決済制