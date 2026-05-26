◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ チャンピオンシップ決勝 長崎―琉球（２６日、神奈川・横浜アリーナ）

日本一をかけた運命の最終第３戦は午後７時５分に開始する。大一番を前に両チームの指揮官が取材に応じた。初戦を２点差で制した琉球の桶谷大ヘッドコーチ（ＨＣ）は「最後の試合なので自分たちのバスケットを表現したい。雰囲気はいいし、自信を持ってプレーできる。無になってやるしかない」と２季ぶり３度目の制覇へ静かに意気込んだ。

相手は攻撃力の高い長崎。試合展開にはこだわらず「勝てばいいです」と結果だけを求める。「一瞬の集中力で、第２戦の３クオーターでやられた。４０分間しっかり集中して、ワンポジションずつ自分たちのバスケができたら」と先週末の反省を生かす構えだ。だが秘策はなく「勝ったときに、これがマジックだったと言えるようにしたい」と静かに闘志を燃やした。

一方、Ｂ１昇格３季目での初優勝を狙う長崎のモーディ・マオールＨＣは「自分たちのプレーをすれば大丈夫。長崎のバスケットをオフェンスもディフェンスもできれば、自分たちの望む結果になる」と持ち味を生かし、頂点をつかむ。

４日間で３ゲーム目となるこの日。レギュラーシーズン６０試合、ＣＳをこなしいよいよ今季ラストのゲームとなった。「ゲーム３を勝つには昨日（２５日）の時点で何かをするのは意味がない。８月からの取り組みでゲーム３は全てが決まっている」と試合のなかった前日は特別なことは行わず練習に臨んだという。こちらも秘策は用意せず、「マジックなく、自分たちの方法でプレーすれば大丈夫」と西地区優勝の強さを示す。