愛猫家だからこそ実感。赤ちゃんのころは想像もできなかった娘の成長とは？【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
思えば、やたらと保護猫を受け入れる人生だった。ライブドア公式ブログ「猫の手貸して」著者・ぴなぱさん（@pinapapinapa）は、3人の娘と夫の5人暮らし。昔から動物が好きで、保護団体などは通さず4匹の保護猫と暮らしてきた。どうやら、猫のしもべ（飼い主）になりそうな人間の調査や発掘をしているという秘密組織・ねこねこネットワーク（NNN）から「優良物件」としてロックオンされているようで――？
■猫とのお出かけで小さな赤ちゃんだった子どもの成長を強く実感
──飼い猫の茶トラがキジトラのお世話をする中でヒゲを引き抜いてしまうシーンがありました。キジトラが嫌がることはなかったのでしょうか？
ぴなぱさん（以下、ぴなぱ）：多分嫌だったと思うんですよね（笑）。毛づくろい自体は喜んでいたんですが、舐めていると茶トラはテンションが上がってしまうようで、その勢いでヒゲを引き抜いていました。でも毛づくろいを拒否はしなかったので、キジトラにとってヒゲを抜かれることより舐めてもらうことの方がうれしかったんだと思います。
──ぴなぱさんが娘のこまちゃんと茶トラ・キジトラを連れて出かける際、「こまちゃんがもっと大きくなったらどうやって運ぼう」と悩まれていましたね。「猫も子どもも増えたけどどうにかなった」とのことでしたが、その理由を教えてください。
ぴなぱ：成長した子どもたちが猫のキャリーケースを持てるようになったおかげで、どうにかなりました。このころは赤ちゃんが大きくなる姿を想像できていなかったのですが、猫のキャリーケースを運べるくらい大きくなるんだなと実感させられています。今では、こんなに小さかった長女が、リュック型の猫キャリーとバッグ型の猫キャリーを駆使してひとりで3匹とも持ってくれるようになりました。
──茶トラが亡くなった後、成長したキジトラはボス猫として他の猫に毛づくろいさせなかったと描かれていました。反対に、キジトラが他の猫を毛づくろいすることはあったのでしょうか？
ぴなぱ：父親代わりだった茶トラだけには心を許していたのでお互い毛づくろいし合っていたのですが、茶トラ以外に対して自分から毛づくろいすることはなかったです。ネオがとてもグイグイ行くタイプで、キジトラの顔の目の前に身体を押し付けるのですが、そのときは仕方なく少しだけ舐めているという感じですね。
取材・文＝押入れの人