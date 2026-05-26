表参道駅から1分ほど歩いた小路に建つ「南青山サンタキアラ教会」の2階にある「TOKYO Whisky Library」。その名の通り、図書館のように世界のウイスキーが集結していて、日本トップクラスの品揃えを誇るバーラウンジです。

店内の壁一面にウイスキーボトルが並び、シックな内装も相まって異国へ来た気分。 どこで写真を撮っても映えるフォトジェニックな空間です。

多種多様なウイスキーボトルが並んでいますが、ぜひ注目してほしいのはラベルの絵柄。ウイスキーのなかには、ラベルの絵柄で味わいや製法を表現しているものがあり、蒸留所の遊び心がとてもユニークです。

例えば、スモーキーで癖の強いウイスキーは絵柄でそれが表現されていることも。「このウイスキーはどんな味なんだろう」と想像するのも楽しいです。



ご褒美CHECK!

お店には超レアな銘柄も数多く陳列。なかなか飲む機会がない貴重なウイスキーを手に取ってみるのもおすすめです。



ウイスキーの飲み比べやオリジナルカクテルなどメニューも充実

「TOKYO Whisky Library」では、さまざまなウイスキーメニューが楽しめますが、今回ご紹介するのはウイスキーの飲み比べ。日本全国のウイスキー蒸留所や、設けたテーマに合うウイスキーの飲み比べができます。

今回は特別に“ウイスキーの本場・スコットランドを旅する”をテーマに、お店おすすめの飲み比べを提案していただきました。

とその前に、そもそもウイスキーは大麦麦芽を原料に作られているのですが、味や色味は十人十色。その違いには、“麦芽の乾燥方法”と“どんな樽で熟成されたか”が大きく影響します。

麦芽を乾燥する際にピートという泥炭の煙で燻すのですが、その香りがウイスキーにスモーキーな香りを与えます。

また、熟成樽も仕上がりを左右します。例えばシェリー樽はドライフルーツのような濃厚な甘さ、バーボン樽はバニラのような香りをウイスキーに与え、ワイン樽で熟成すると果実の甘みが移ります。

こちらは、スコットランドの大都市グラスゴーにある「クライドサイド蒸留所」のウイスキー。2017年開設で若めの蒸留所ですが、すでに高い評価を得ています。 バーボン樽で熟成され、フローラルな香りやフレッシュな甘さが楽しめるのが特徴。

一方、かつて「ウイスキーの首都」と呼ばれたキャンベルタウンに位置する「スプリングバンク蒸留所」は、1828年創業の老舗。シェリー樽で熟成されたウイスキーは、レーズンやイチジクの風味、ダークチョコレートが香ります。

アイラ島にある「キルホーマン蒸溜所」はウイスキー作りの全行程を島で完結させるこだわりがあり、大麦栽培からボトリングまでを一括で行っています。 そのこだわりは、島民の雇用問題によい影響をもたらすなど、さまざまな背景が。

「100% アイラ」と名付けられたウイスキーは、バニラやフルーツに干し草などの香りが感じられ、ミルクチョコレートや塩キャラメルのような甘みも。

ウイスキーのトリビアを知ったうえでテイスティングをすると、少し違った感想や味わいになるはず。それも「TOKYO Whisky Library」に訪れる醍醐味です。

変わり種のオリジナルハイボールやカクテルメニューも充実しているので、ウイスキーをフランクに飲みたい人も楽しめます。



ご褒美CHECK!

ウイスキーソムリエの資格を持つバーテンダーも多く所属しているので、ウイスキーにまつわる話を聞けるのもぜいたくポイント。ウイスキーのおいしさ、新しい飲み方、歴史…知れば知るほど、ウイスキーの魅力に惹かれていくはず。

「TOKYO Whisky Library」はフードメニューも充実。前菜からメインディッシュまで楽しめる「大皿シェアコース」から料理をご紹介。

前菜は、「トラウトサーモンのマリネ」「生ハムとブラータチーズ」「清流鶏の低温調理とシーザーサラダ」の盛り合わせ。

スコットランドのスペイ川はサーモンフィッシングが盛ん。サーモンはウイスキーとも相性がよく、現地の人にも愛される食材です。

スモーキーな生ハムもウイスキーとのペアリング◎。豪華な前菜だけで、何杯もウイスキーが進んでしまいそう。

魚料理は、イギリスの国民食として外せない「真鯛のフィッシュアンドチップス」。ケイジャンスパイスをまぶしたしっかりとした味付けで、最高のおつまみです。

メインディッシュは、「米澤豚肩ロースのグリル」。やわらかく甘みがあり、食べごたえがありつつ重すぎない米澤豚をぜいたくに使用。ランチでも人気な一品だそう！

ほかにも季節のコースやウイスキーとの相性が考えられた単品メニューも多くあるので、何度でも足を運んで楽しんで。



ご褒美CHECK!

料理は、厳選された旬の食材を専門の料理人が腕を振るって調理。ウイスキーに限らず、フードだけでも十分に楽しめますよ。



知れば知るほど虜になるウイスキーの世界。ぜひ、新しい“好き”を見つけに足を運んでみてくださいね。



■TOKYO Whisky Library（とうきょう ういすきー らいぶらりー）

住所：東京都港区南青山5-5-24 南青山サンタキアラ教会2F

営業時間：12〜15時（14時LO）、17時30分〜23時（フード21時45分、ドリンク22時15分LO）

定休日：無休

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Text＆Photo：久保田聡実（vivace）



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