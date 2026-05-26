KARA知英、ミニ丈キャミワンピから美ボディ披露「スタイル抜群」「信じられない美しさ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のメンバーで女優の知英（ジヨン）が5月25日、自身のInstagramを更新。夏を感じるキャミソールワンピーススタイルを公開し、話題となっている。
【写真】32歳KARAメンバー「スタイル抜群」美ボディ際立つミニ丈ワンピ姿
知英は「ショートジヨンお先」とつづり、23日に都内で開催された単独ファンミーティング「隠れ絵探し」のショットを複数枚投稿。スラリとした脚や腕が際立つ白のキャミソールワンピース姿をはじめ、茶色いチェックのミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートを披露している。
この投稿には「キャミソールワンピース姿とても可愛い」「ショートヘア素敵」「スタイル抜群」「永遠の推し」「信じられない美しさ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳KARAメンバー「スタイル抜群」美ボディ際立つミニ丈ワンピ姿
◆知英、キャミワンピで美腕＆美脚スラリ
知英は「ショートジヨンお先」とつづり、23日に都内で開催された単独ファンミーティング「隠れ絵探し」のショットを複数枚投稿。スラリとした脚や腕が際立つ白のキャミソールワンピース姿をはじめ、茶色いチェックのミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートを披露している。
◆知英の投稿に反響
この投稿には「キャミソールワンピース姿とても可愛い」「ショートヘア素敵」「スタイル抜群」「永遠の推し」「信じられない美しさ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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