【セブン‐イレブン】「ひとくちスイーツ」新シリーズ発売、150円以下で間食需要に対応

セブン‐イレブン・ジャパンは、セブンプレミアム『ひとくちスイーツ』シリーズ全4商品を、全国のセブン‐イレブン店舗で5月26日から順次発売した。価格は各138円（税込149.04円）。

近年広がる「食事を間食で済ませる」ライフスタイルに対応した商品で、手軽さと満足感を両立した一口サイズのスイーツとして展開する。仕事や家事の合間でも食べやすい仕様とし、「しっとり」「サクッと」といった食感にもこだわった。

〈『ひとくちスイーツ』シリーズのラインアップ〉

◆サクッと食感のチーズタルト

3種のチーズを使用した生地をタルト生地で包み、2層の食感を楽しめる商品。

◆しっとり食感のバタークッキー

バターのコクが広がる、ソフト食感のクッキー。シンプルで飽きのこない味わいに仕上げた。

◆ほろ苦カカオのチョコケーキ

甘さを抑えたほろ苦いカカオを使用し、しっとりまろやかな味わいに仕立てた。

◆しっとり濃厚な味わいチョコクッキー

しっとり食感のチョコクッキー生地をチョコレートでコーティングしたソフトクッキー。

【『ひとくちスイーツ』シリーズ全4商品の画像はこちら】

担当者は、「現代の「間食を手軽で充実させたい」という新しい食習慣にも対応すべく、セブンプレミアムから『ひとくちスイーツ』シリーズを開発いたしました。タイパを重視しつつも、味や食感への妥協はせず、手軽さと本格感を両立したのがポイントです」とコメントした。