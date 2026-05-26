【7位〜12位】5月27日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

異文化に幸運が宿る日です。外国の歴史や風習についての記事やドキュメンタリーなどに触れると、視野がグンと広がるでしょう。「自分はこういう考え方をするんだ」という発見もありそう。その気づきが、成長の後押しになります。



恋愛運

恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。



金運

貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。



ラッキーアイテム：ユニセックスの小物



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運恋のインスピレーションが最高に鋭く働く日！「こう言おう」「この人だ」とピンときたら、迷わず行動を起こしましょう。普段は勇気が出なくてできないことも、今日なら一歩踏み出せば、どんどん前に進めていくことができます。金運貸したお金が返ってきたり、予定外の出費があったりと波がある金運です。ただ、お金が入ってきたとき、浮かれてしまわなければOK。通常通りの使い方を心がければ、結果的には平和な状態を守れるでしょう。ラッキーアイテム：ユニセックスの小物ラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】山羊座 総合運：★★★☆☆

今日は、ちょっとした気づきが多いはず。それをメモしていると、これまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。紙でも音声でも、メモの方法は何でもOKです。また、気づいたことを信頼している人に話すのも〇。



恋愛運

自分で思うよりもはるかに魅力的な表情ができる日です！恋人や好きな人に対しても、出会ったばかりの相手でも、目を合わせるときにはスローモーションで視線を重ねるイメージで。また、音声だけの通話ではなく、ビデオ通話がオススメ。



金運

レジの前にあるとつい買ってしまうもの、｢数百円だからいいか…｣と手が伸びてしまうもの、そういう買い物を今日はグッとこらえてみて。お金との付き合い方がさらに上手になる考え方や、行動術が身につきそうです。



ラッキーアイテム：マスキングテープ



ラッキーカラー：ブラック

【9位】射手座 総合運：★★☆☆☆

少し納得できない話でも、今日は最後まで聞いてみてください。自分の意見や考えを主張するよりも、やや従順になっていたほうが順調な運気です。きっと1日の終わりには「あれこれ言わなくてよかった」と思えるでしょう。



恋愛運

趣味や遊びのグループの中の誰かと急接近する可能性が！「一緒にいて楽しいな」と思えるのなら、複雑に考えずに距離を縮めてみて。想像以上に幸せな恋が始まりそうです。また、恋人と一緒に新しい趣味を始めると、愛が深まる運気。



金運

親しい友達や家族、毎日のように顔を合わせる人に、数百円でもかまわないのでお金を使ってみてください。小さな差し入れ1つでもOK！身近な人のために出費をすることが、自分に入ってくるお金の流れを強くする運気の日です。



ラッキーアイテム：指輪



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

今日は、1つのことに集中するよりも「あれもこれも」と広く浅くいろんなことをしてみて。そのほうが、順調に進みやすい運気です。優先順位や取り組む時間は、深く考えずに直感で決めてしまうのが充実感を深めるポイント。



恋愛運

あなたを想う人のアプローチがこれまでよりも強くなって、対応に困ってしまうかもしれません。ただ今日は、何もしなくてOK。特に、中途半端な優しさを見せるのはNGです。一方、好きな人には思い切り優しくすると接近の可能性アリ。



金運

｢いつもありがとう｣という気持ちを伝えるために、お金を使うといい日です！真心が伝わるだけでなく、これまでよりも大きなお金と繋がるための人脈が生まれる可能性大。また、自分への小さなご褒美も、さらなる金運UPの後押しに。



ラッキーアイテム：ポラロイド



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

普段は感じないストレスが生まれそうな日。今日は運動をする時間を、最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせば、イライラを予防できる可能性も大。そして、ほかのこともスムーズに進みます。



恋愛運

片想いの相手や出会った相手には「とにかく優しく」と心がけておくといい日。すると、相手の心の中で、あなたの存在がしっかりと根付いていきます。一方、恋人がいるのなら、お互いの家族の話をすると未来につながりそうです。



金運

急いで行動していると、お金やカード、貴重品を落としてしまうかもしれない運気。ただ、時間にゆとりがあれば、大丈夫。大切なものをしっかりと守ることができます。常に10分前には行動するように心がけるといいでしょう。



ラッキーアイテム：ノート



ラッキーカラー：ベージュ